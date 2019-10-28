555公斤三星蔥竊案 警方、竊賊鬥智 2嫌落網

555公斤三星蔥竊案，警方、偷蔥賊鬥智，最後道高一丈，2嫌落網，圖中的沈姓主嫌（中）被移送法辦。（記者江志雄翻攝）

2019-10-28 13:48:52

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣555公斤三星蔥失竊案，偷蔥賊租用廂型車改掛報廢車牌當犯案工具，把偷來青蔥換上新包裝，意圖規避查緝，警方調閱上百支監視器抽絲剝繭，雙方隔空鬥智，最後道高一丈，在案發72小時內逮捕兩嫌，依竊盜罪送辦。

三星地區農會萬富集貨場23日下午3點多被偷走37箱共555公斤三星蔥，損失金額約14萬元，有十三名蔥農受害，成為史上頭一遭，許多蔥農擔心自家青蔥遭竊，晚上難以入眠，紛紛到蔥田「夜巡」護蔥。

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案發後，三星警分局成立專案小組，調閱重要路口監視畫面，發現一輛福斯廂型車，最近懸掛不同車牌，在萬富集貨場一帶出沒，循線查出駕駛人44歲沈姓主嫌及21歲廖姓同夥涉案，26日下午收網逮人，2名男子偵訊時坦承犯案，昨天移送法辦，警方今天召開記者會宣告破案。

警方調查，嫌犯均是宜蘭人，沈姓男子是市場行口貨車司機，廖男為貨車助手，因缺錢花用，得知蔥價居高不下，把歪腦筋動到三星蔥上，預先擬定犯案計畫，駕駛小轎車到萬富集貨場，觀察蔥農交貸及農會貨車收貨時間，再轉往台北租用廂型車，返回宜蘭後改掛報廢車牌。

案發當時，見四下無人，聯手把37箱三星蔥搬上車，火速離開現場，隨後換上壯圍鄉農會紙箱避人耳目，委託盤商運到新竹、板橋批發市場，改以其他產地名義拍賣，共賣出8萬5000元，僅三星蔥6成的價格。

嫌犯作案過程費盡心思，誤以為天衣無縫，但租用的廂型車，剛開始用原車牌在宜蘭縣趴趴走，犯案前臨時掛上報廢車牌，警方透過監視畫面比對，掌握原車牌，成了破案關鍵。

三星鄉長李志鏞、三星地區農會理事長黃明杰、總幹事謝志旭，今天到三星警分局表達謝意，黃明杰致贈加菜金，感謝警方不眠不休偵辦得以迅速破案。

三星地區農會理事長黃明杰（左）、總幹事謝志旭（右），今天到三星警分局致贈加菜金表達謝意。（記者江志雄攝）

嫌犯行竊的三星蔥賣出8萬5000元。（記者江志雄攝）

嫌犯租用廂型車當犯案工具。（記者江志雄翻攝）

偷蔥賊把偷來的三星蔥，換上壯圍鄉農會包裝避人耳目。（記者江志雄翻攝）

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