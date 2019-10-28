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首頁　>　社會

體力不支 海巡搶救卡礁女衝浪客

同行友人陪伴體力不支女衝浪客在海面礁岩等待救援。（記者陳賢義翻攝）

同行友人陪伴體力不支女衝浪客在海面礁岩等待救援。（記者陳賢義翻攝）

2019-10-28 12:35:25

［記者陳賢義／台東報導］台東縣東河鄉無名橋海域被譽為衝浪聖地，瘋浪朝聖客前仆後繼，今日上午傳出1名女衝浪客疑因體力不支，無法自行游上岸，連人帶板卡礁岩，海巡署第10巡防區獲報，立即派遣第13岸巡隊及第15海巡隊疾速前往救援，海巡艇及時投放繩索將這名女衝浪客搶救上岸，隨後載往富岡港轉送台東馬偕醫院。

第13岸巡隊表示，上午時間有4人2男2女的衝浪客自無名橋岸際處下水進行衝浪活動，其中1名女性衝浪客因體力不支無法自行上岸，同行3名友人留滯在海上礁岩處待援，岸上民眾發現撥打海巡118專線報案，海巡人員抵達現場，發現海上有4名衝浪客在距無名橋岸際約200公尺處礁岩上，載浮載沉等待救援，海巡艇抵達事發海域，立即以投放繩索方式將落難女衝浪客等救援上船，載返回富岡漁港，再由救護車接駁轉送台東馬偕醫院進行詳細檢查及診療。

第13岸巡隊呼籲民眾從事海上或岸際水域遊憩活動時，應隨時注意風浪與自身安全，也要衡量自身體能狀況，以免發生危險。

海巡艇馳援搶救體力不支女衝浪客。（記者陳賢義翻攝）

海巡艇馳援搶救體力不支女衝浪客。（記者陳賢義翻攝）

救護人員將體力不支女衝浪客接駁送醫。（記者陳賢義翻攝）

救護人員將體力不支女衝浪客接駁送醫。（記者陳賢義翻攝）

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