開保時捷撞進車行營業廳耍狠 3月不夠改判4月

朱男駕保時捷休旅車撞進車商營業廳、表達抗議、自己先觸法。（資料照）

2019-10-28 10:45:37

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市朱男因購車糾紛，去年5月駕駛保時捷休旅車，撞進汎德永業台中分公司門市，帶了十字鎬、4公升酒精，大肆破壞營業場設備，此案雙方私下和解，但恐嚇罪部分朱嫌被判3月，檢察官認為太輕上訴，台中地院改判4月定讞。

據了解，42歲朱男前年初向汎德永業台中分公司訂購一部保時捷（豪華獵旅車），當年11月才通知交車，他額外要求加裝4D底盤卻沒加，而發生交易糾紛，他說沒裝好他要求的設備他不買了，汎德卻寄存至信函要求履約，否則200多萬元訂金全部沒收，他很不爽而開車撞進營業廳，造成不小的損害。

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他撞進營業廳後，持十字鎬、酒精桶下車，持十字鎬破壞大門自動門感應器、玻璃、櫃檯等嚴重毀損，現場還威脅員工「不讓你們在這裡上班」，警方依恐嚇與毀損罪法辦。

此案事後雙方已私下和解，毀損罪撤回，但恐嚇屬公訴罪，檢察官聲請簡易處刑，法官判處3月有期徒刑，可是檢察官不服，認為判太輕，且法官未審酌朱男是累犯等問題

台中地院合議庭審理後，認為確實未審酌累犯問題，改判4月徒刑。

據了解，朱男的購車糾紛，據他表示他預購1輛是豪華獵旅車的Panamera Sport Turismo，原市價598萬元，他特別交代，他要加裝最新科技4D底盤，要價百餘萬元，整車加裝後約746萬，他已繳200多萬元訂金，後來是車商沒有加裝，還硬要他交車。

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