撕成紙團...中國遊客臨時起意毀壞台中連儂牆 依毀損罪移送

台中市西區台灣大道、美村路地下道皆有設置連儂牆挺香港，不過，有市民發現昨日（27）有人逕行撕下連儂牆上大片留言，並揉成紙團，趕緊通報警方到場，目前已依毀損罪移送地檢署偵辦。（陳致豪提供）

2019-10-28 10:26:56

〔即時新聞／綜合報導〕台中市西區台灣大道、美村路地下道皆有設置連儂牆挺香港，不過，有市民發現昨日（27）有人逕行撕下連儂牆上大片留言，並揉成紙團，趕緊通報警方到場，目前已依毀損罪移送地檢署偵辦。

據《聯合新聞網》 報導，台中連儂牆遭人破壞，經查後發現是一名來台玩5天的中國遊客，路過此處時，臨時起意將連儂牆上的留言揉成紙團，被其他市民發現後，通知警方到場，是台中首起因撕毀連儂牆遭移送的案例。

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台中市連儂牆發起人陳致豪昨日協助偵辦，他指出，檢察官依台灣之前兩起案例處理：限制出境，每日到地檢署報到，罰款三萬給公益團體，離境前必須接受法治教育等等，待完整調查完成才得離境。

陳致豪發文表示，破壞文宣事小，傷害台灣的民主事大，他認為，用暴力的方式傷害言論自由，無視台灣是法治國家，這樣的行為不能姑息；陳致豪強調，不管是政治意見不同的台灣人，或是不曉得哪根筋不對，甚至是別有企圖的中國人，只要破壞連儂牆，唯一的處理原則就是提告，交由司法處理。陳致豪認為，台灣是法治國家，不容中國人挑釁，這是大是大非，也是和中國很不一樣的地方。

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