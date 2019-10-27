中士班長偷同袍手機變賣還債 12支iPhone賣得2萬8

陳姓男子在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，竊取12名同袍的iPhone手機變賣還債。（資料照，記者彭健禮攝）

2019-10-27 17:23:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陳姓男子在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，竊取12名同袍的iPhone手機，拿到新竹市找馬姓男子協助銷贓，12支iPhone賣得2萬8千元。手機竊案東窗事發後，陳、馬2人被送法辦；偷手機的陳男，因坦承不諱獲緩起訴，但馬男狡辯推諉，被依媒介贓物罪嫌起訴。

檢方調查，陳男現已退伍，但他在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，為了籌錢，把歪腦筋動到同袍身上，於今年3月8日凌晨，在中山室取得連隊上手機保管櫃的鎖頭鑰匙後，將保管櫃裡頭12支iPhone取走。

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陳男於得手的當天中午，隨即借了連輔導長的小客車，以腳傷外出看診為由、開車離營，並前往新竹市找馬男協助銷贓。馬男收下這12支iPhone後，告知陳男可變賣得2萬8千元；陳男向馬男收取2萬8千元後，同時給馬男1千元作為謝禮。

被害12名阿兵哥，發現手機不翼而飛，也引發營區「大地震」，後經憲兵隊調查，陳男才坦承犯行，並供出將手機拿給馬男銷贓，2人雙雙被送辦。陳男坦承不諱，獲檢方緩起訴處分。

但馬男才因恐嚇危安等案件被判刑，甫於去年8月間易科罰金執行完畢，5年內又再犯本刑有期徒刑以上的媒介贓物罪，且狡辯「不知道手機是偷來的」，被檢方提起公訴。

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