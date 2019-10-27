為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中士班長偷同袍手機變賣還債 12支iPhone賣得2萬8

陳姓男子在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，竊取12名同袍的iPhone手機變賣還債。（資料照，記者彭健禮攝）

陳姓男子在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，竊取12名同袍的iPhone手機變賣還債。（資料照，記者彭健禮攝）

2019-10-27 17:23:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕陳姓男子在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，竊取12名同袍的iPhone手機，拿到新竹市找馬姓男子協助銷贓，12支iPhone賣得2萬8千元。手機竊案東窗事發後，陳、馬2人被送法辦；偷手機的陳男，因坦承不諱獲緩起訴，但馬男狡辯推諉，被依媒介贓物罪嫌起訴。

檢方調查，陳男現已退伍，但他在陸軍206旅斗煥坪營區擔任中士班長時，因在營外積欠債務，為了籌錢，把歪腦筋動到同袍身上，於今年3月8日凌晨，在中山室取得連隊上手機保管櫃的鎖頭鑰匙後，將保管櫃裡頭12支iPhone取走。

陳男於得手的當天中午，隨即借了連輔導長的小客車，以腳傷外出看診為由、開車離營，並前往新竹市找馬男協助銷贓。馬男收下這12支iPhone後，告知陳男可變賣得2萬8千元；陳男向馬男收取2萬8千元後，同時給馬男1千元作為謝禮。

被害12名阿兵哥，發現手機不翼而飛，也引發營區「大地震」，後經憲兵隊調查，陳男才坦承犯行，並供出將手機拿給馬男銷贓，2人雙雙被送辦。陳男坦承不諱，獲檢方緩起訴處分。

但馬男才因恐嚇危安等案件被判刑，甫於去年8月間易科罰金執行完畢，5年內又再犯本刑有期徒刑以上的媒介贓物罪，且狡辯「不知道手機是偷來的」，被檢方提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬來西亞女童遭疑偷手機 含冤上吊自盡

馬來西亞女童遭疑偷手機 含冤上吊自盡
見失主照年輕貌美 手機竊賊另類示愛反遭警逮

見失主照年輕貌美 手機竊賊另類示愛反遭警逮
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
限電躺著中槍…工人到超商喝茫叫不醒 警意外查出偷手機

限電躺著中槍…工人到超商喝茫叫不醒 警意外查出偷手機
順手摸走... 偷到「江宜樺」的手機

順手摸走... 偷到「江宜樺」的手機
世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

世界NO.2 朴城炫挑戰台灣首冠

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播