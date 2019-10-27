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勒死女友載屍體趴趴走 恐怖情人二審加重判刑12年

莊育賢辯稱沒殺人犯意，圖為他與女友甜蜜合影。（資料照）

莊育賢辯稱沒殺人犯意，圖為他與女友甜蜜合影。（資料照）

2019-10-27 16:59:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子莊育賢於去年7月19日，與李姓女友投宿汽車旅館時，因李女不喜歡旅館提供的早餐而起爭執，他當下情緒失控勒死李女，把李女大體放在車內，開車於霧峰、南投等地趴趴跑長達24小時，翌日於國道6號高速公路自撞護欄，他畏罪跳高架橋逃逸，警方送醫時，聞到腐臭味而察覺殺人案，台中地院一審時，原本承認殺人的他翻供說，李女想輕生，他只是幫忙李女，一審不採信辯詞，依殺人罪判刑10年2月，上述二審時，台中高分院認為他沒有悔意，撤銷一審判決，加重判刑12年，可上訴三審。

判決書指出，莊男與李女是情侶，雙方打算結婚，但李女卻有精神疾病，情緒不穩定，又常與網友外出且花費過鉅，去年7月19日清晨，2人投宿於汽車旅館，李女不喜歡早餐而大鬧脾氣，莊男情緒失控，先徒手掐住李女頸部，見李女沒斷氣，又把大浴巾拿到浴室沾濕，交叉纏繞李女頸部，將李女勒死後，載著李女遺體到霧峰區，他想要輕生，卻沒有決心，只好又載著李女遺體於台中、南投趴趴跑。

20日上午10時許，精神不濟自撞國道6號西向29公里的護欄，他趕緊跳下高架橋逃逸，被國道公路警察發現送醫，警方把莊男的車拖回值勤處，聞到腐敗臭味，開啟後車廂，赫見李女遺體。

台中地院審理時，莊男翻供否認殺害李女，他說，李女想輕生，他用手掐住李女，問李女「妳先走，我再跟著妳一起去」，李女沒有抵抗，辯護律師也說，莊男一直有求死念頭，自撞護欄後，跳下高架橋，顯示莊男想與李女同死，不過，台中地院不採信辯詞，認為莊男與李女吵架，一時情緒失控而殺害李女，依殺人罪判刑10年2月，不料，此案上訴二審，台中高分院認為，莊男沒有悔悟之心，也沒有賠償死者家人達成和解，撤銷一審原判決，加重改判徒刑12年，可上訴三審。

莊育賢自撞後，跳高架橋逃逸，被警方逮捕。（資料照）

莊育賢自撞後，跳高架橋逃逸，被警方逮捕。（資料照）

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