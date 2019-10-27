出海釣魚遇浪翻覆 5名釣客落海被熱心船長救起

陳姓船長與4名釣客坐在遊艇慈航168號翻覆的船身上待援。（記者吳昇儒翻攝）

2019-10-27 16:03:13

〔記者吳昇儒／基隆報導〕協興26號海釣娛樂船簡姓船長今日下午1時26分，載客出航釣魚，行經潮境公園外圍海域時，有5人坐在翻覆的船體上求援，立刻拋出救生圈救人，順利將5人救回，並將人送回碧砂漁港交由岸巡人員協助處理後續相關事宜。

簡姓船長的妻子指出，大約在1點多的時候，有聽到老公在呼喊，說要幫忙通知海巡救人，詢問之後得知，是有一艘小型的碧砂遊艇慈航168號在海中翻覆，船上5人通通落海，坐在翻覆的船身上。

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但因擔心等海巡船艇抵達現場救人，會喪失黃金救援時間，簡姓船長便與熱心的與釣客一起拋救生圈給受困海中的人員，將陳姓船長等人一一救起，因該處海巡船艇進入不易，協興26號便直接將5人送回碧砂漁港。

海巡隊員接獲通報後，立刻派員前往查看，後來得知人已被漁船就起，便在岸邊準備保暖物品，給落海者使用，目前5人正在製作相關筆錄，船艇翻覆原因，待進一步釐清。

據悉，陳姓船長今日上午6時40分載著4名釣客從碧砂漁港出海釣魚，上午海象平穩，但到了下午卻突然變差，海上不時會湧起大浪，而船艙疑似受損，一直進水，且因大浪湧入大量海水，開啟抽水馬達也沒有效果，船艇因而翻覆。

熱心的釣客與簡姓船長幫忙將人救起。（記者吳昇儒翻攝）

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