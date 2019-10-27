台中捷運G5站拉電線輔助線下垂 造成男子騎車勒喉摔傷！

男子被掉落的輔助繩勒喉造成摔車，坐在馬路上。（擷取自網路）

2019-10-27 13:15:36

〔記者歐素美／台中報導〕1名男子25日上午10點騎機車行經台中市文心路與興安路台中捷運G5站附近，突然被捷運施工下垂的繩索勒喉，造成摔車，門牙受損及多處擦傷；台中市捷運工程處長黃國書表示，當時有交通管制及指揮，並立即將摔車的男子送醫，包商允諾賠償男子醫藥費等損失，雙方已和解。

該名男子於本月25日上午騎機車行經台中文心路與興安路台中捷運G5站附近，施工現場突有繩索掉落。他表示，車子騎近了才發現，當場被勒喉摔車，幸好繩索不是很細，才沒有當場被勒斃，但摔車造成兩顆門牙受損及多處擦傷。

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台中市捷運工程處長黃國書表示，當時包商正施工拉電線，要將G5站的一些訊號線拉到出入口，施工現場設有交通維護管制，封閉兩個車道，僅開放一個車道及慢車道供機汽車通行，因拉電線的輔助繩意外下垂，機車騎車行經才會不小心勾到。

現場人員發現後，立即將摔車騎士送往醫院治療，包商並同意賠償男子醫藥費等損失，雙方已和解。

台中市文心路與興安路口的捷運G5站還在施工中。（記者歐素美攝）

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