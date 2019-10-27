影射前環保局長當畜牧場門神 高雄地院認可受公評判無罪

前屏東縣環保局長魯臺營。（資料照）

2019-10-27 12:14:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕藍色東港溪協會理事周克任不滿麟洛鄉某畜牧場，被檢舉違法排放廢水，環保局稽查科認定有違規，卻公告裁處結果為「不告發」，槓上時任屏東縣環保局長魯臺營，發文影射魯是某畜牧場的門神，還轉發到「屏東守望．守望屏東」、「屏東人屏東事」等地方臉書社團，被告公然侮辱、加重誹謗，高雄地院認定被告主為維護公共利益，也盡查證義務，判周無罪，可上訴。

前環保局長魯臺營未在屏東地院提告，而選在高雄地院申告，也一度引發攻防、論述，最後仍由高雄地院分案審理；魯控訴周於去年1月間，臉書發文「請魯大局長快去…如幸福豬般坐穩官位」，魯不滿遭嚴重貶損，人格和社會尊嚴受損。

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不久，周又臉書發文暗指稱某畜牧場的門神終於露出水面，指「內神通外鬼的內神，不是稽查員，恐怕是魯大局長吧」，最後留言「我們要勇敢拒絕畜牧業養門神」，周出庭質疑人、事都在屏東，為何選在高雄提告。

周承認發文，但否認加重誹謗、公然侮辱，至於隱射「畜牧場門神」，是因藍色東港溪保護協聯盟向環保局舉發麟洛鄉某畜牧場違法排放廢水，當時查有排污，環保局卻公告裁處結果為「不告發」，魯臺營表示，當時稽查科認定有違規，須補正資料才能裁處，案件僅在稽查科長層級，要到準備開罰時，案件才會送達局長。

高雄地院認為被告曾向環保局臉書、環督總隊詢問案件狀況，已盡查證義務，因不是環保局內部人員，見「不告發」裁處結果，不了解機關分工情況，聯想成官方不予以裁罰，環保局長又負責所有決策，針對公共事務、環境議題發表言論，屬於可受公評，應非意在毀損魯的名譽，被告獲判無罪，仍可上訴。

男查證水污舉發案被列「不告發」，隱射前環保局長畜牧場門神被告，高雄地院認為可受公評判無罪。 （取自網路）

環團理事查證水污舉發案被列「不告發」，隱射前環保局長畜牧場門神被告，高雄地院認為可受公評判無罪。 （取自網路）

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