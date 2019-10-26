2遊客夜遊跨越鐵鍊拍照 跌入愛河獲救送醫

2名遊客夜遊愛河，在拍照時不慎跌入愛河，所幸及時獲救送醫。（民眾提供）

2019-10-26 22:43:14

上稿時間21:16

更新時間：22:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄愛河今晚6點30分發生2名遊客拍照不慎跌落愛河，所幸被附近民眾救起，2人均無大礙，虛驚一場。

據了解，遊客王女（53歲）、陶女（65歲）在愛河畔拍照，疑似因跨越鐵鍊拍照，不慎失足落水，路人和愛之船工作人員見狀，合力將2人救拉上岸，新興警方抵達時，已由現場民眾救起，並通報119救護人員，將2人送至大同醫院。

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新興分局自強所於今晚6點30分左右、接獲通報愛河愛之船需要協助，警網到達時落水民眾已由救護人員送醫並無大礙，警方提醒遊客在岸邊拍照時，需特別留意安全，以免發生墜河溺水意外。

有觀光客不慎跌落愛河事件，輪船公司說明事發經過，指今晚6點30分左右於愛之船國賓站，團體客人排隊等候領隊（金天王旅行社）購票時，有兩名中年婦女（台灣旅客）自行跨越岸邊鐵鍊，並站上水泥墩拍照，拍照後未注意後方為愛河，失足掉落愛河。

愛之船營運單位-大鵬灣遊艇公司的工作人員，在第一時間發現，立即向落水者拋出救生圈並拉上岸，同時聯繫救護車送醫。送醫後一名旅客無大礙，另一名評估留院觀察中，大鵬灣公司業已派員至醫院探視慰問。

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