為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

2遊客夜遊跨越鐵鍊拍照 跌入愛河獲救送醫

2名遊客夜遊愛河，在拍照時不慎跌入愛河，所幸及時獲救送醫。（民眾提供）

2名遊客夜遊愛河，在拍照時不慎跌入愛河，所幸及時獲救送醫。（民眾提供）

2019-10-26 22:43:14

上稿時間21:16
更新時間：22:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄愛河今晚6點30分發生2名遊客拍照不慎跌落愛河，所幸被附近民眾救起，2人均無大礙，虛驚一場。

據了解，遊客王女（53歲）、陶女（65歲）在愛河畔拍照，疑似因跨越鐵鍊拍照，不慎失足落水，路人和愛之船工作人員見狀，合力將2人救拉上岸，新興警方抵達時，已由現場民眾救起，並通報119救護人員，將2人送至大同醫院。

新興分局自強所於今晚6點30分左右、接獲通報愛河愛之船需要協助，警網到達時落水民眾已由救護人員送醫並無大礙，警方提醒遊客在岸邊拍照時，需特別留意安全，以免發生墜河溺水意外。

有觀光客不慎跌落愛河事件，輪船公司說明事發經過，指今晚6點30分左右於愛之船國賓站，團體客人排隊等候領隊（金天王旅行社）購票時，有兩名中年婦女（台灣旅客）自行跨越岸邊鐵鍊，並站上水泥墩拍照，拍照後未注意後方為愛河，失足掉落愛河。

愛之船營運單位-大鵬灣遊艇公司的工作人員，在第一時間發現，立即向落水者拋出救生圈並拉上岸，同時聯繫救護車送醫。送醫後一名旅客無大礙，另一名評估留院觀察中，大鵬灣公司業已派員至醫院探視慰問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大雨中清垃圾膠筏翻覆 2清潔員落入愛河險溺斃

大雨中清垃圾膠筏翻覆 2清潔員落入愛河險溺斃
情侶凌晨相約散步 女子不慎墜愛河

情侶凌晨相約散步 女子不慎墜愛河
神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…

神秘暗號「你們家遷戶口了嗎」為了…
醉漢失足落愛河 送醫急救不樂觀

醉漢失足落愛河 送醫急救不樂觀
驚！男子深夜從橋上落水 竟是看風景遭強風吹落

驚！男子深夜從橋上落水 竟是看風景遭強風吹落
台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

台中高鐵經濟效應「興富發‧夢幻誠」90天破千戶！

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播