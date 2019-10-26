色狼襲大腿內側再向上摸臀 熱褲辣妹天天崩潰看精神科

小敏被王這一摸後，讓她失去對這個社會的信任，每天都覺得不舒服，持續看精神科治療中。（情境照）

2019-10-26 18:55:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子5年前尾隨3名長腿妹，冷不防把「鹹豬手」伸進長腿妹大腿內側，遭法院判罰台幣15萬，今年更變本加厲，不僅把鹹豬手伸進長腿妹大腿內側，還一路往上摸臀。基隆地院審理後依性騷擾防治法判他3月徒刑，得易科9萬元罰金。

基隆市警局婦幼隊長吳逸夫呼籲，民眾若遭性騷擾要保持冷靜，處理口訣「一抓、二叫、三拍照」一抓鹹豬手、二大聲呼叫請求支援、三拍照蒐證，儘可能詳細記下事發經過、熟記歹徒特徵。

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此外，他還建議以手機拍照或錄音錄影以保全證據，如無蒐證工具則可請求在場的人協助蒐證並報警，在人潮眾多場所的話要勇敢呼救，請求路人及時攔阻加害人。

判決指出，37歲王姓男子鎖定「熱褲長腿妹」，今年2月間，見32歲路人小敏（化名）身穿熱褲，露出修長美腿，身材火辣，一路尾隨，趁隙把手伸進小敏大腿內側，再往上摸臀，小敏被王突來鹹豬手不禁大喊：「色狼！」，嚇得王抽手，拔腿就跑。謝姓目擊者見狀，英雄救美，在後一路狂追，將王男壓制在地後報警。

法院審理時，王稱：「非常對不起她」、「希望有機會能夠當面跟她道歉。我以後不會了」，希望能獲得小敏原諒。

不過，小敏被王這一摸後，讓她失去對這個社會的信任，每天都覺得不舒服，持續看精神科治療中，不願見到王。

判決指出，大腿並非他人所得任意碰觸的身體部位，屬身體隱私處，將王依違反性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，判處王男3月徒刑，得易科9萬元罰金。

警方指出，無業的王男5年前也曾對3名路人伸鹹豬手，3名被害人也都有著修長的美腿，身材姣好，想不到這次變本加厲，加碼摸被害女子臀部。

王5年前遭檢方依違反性騷擾防治法起訴。基隆地院審理後判他5月徒刑，得易科15萬罰金。

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