婦人山毛櫸步道健行摔傷 消防員上山救援

新北市一行39人旅行團到太平山山毛櫸步道健行，一名婦人跌倒腳踝疑脫臼，宜蘭縣消防局獲報後派員上山救援。（資料照，羅東林管處提供）

2019-10-26 17:19:37

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕新北市一行39人旅行團今早從新店搭遊覽車（隆佑旅行社），太平山翠峰山屋旁山毛櫸步道健行，步道全長3.8k，不料，上山途中一名年約60歲婦人於3.1k-3.2k處跌倒受傷，右腳踝疑脫臼變形，無法行走，意識清楚，宜蘭縣消防局獲報後派員上山救援。

消防局指出，從步道入口處至事故地點步行時間約需1.5-2小時，並通知員警派員協助。

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