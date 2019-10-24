菜園「撿到槍」 7旬阿公淡定幫警抓到丟槍客伯

2019-10-24 06:21

〔記者王捷／台南報導〕7旬郭姓菜農每天醒來第一件事，就是巡菜園、整地，這是他幾十年來的日常，不過上星期六郭翁的日常變調，他在田裡撿到一把槍，當天他淡定報案把槍交給警方，並說田邊附近有裝監視器，本來是為了抓偷菜賊，沒想到還可以協助警方抓槍，警方因此有機會循線找到丟槍的黃姓男子，今天警方宣布破案，很希望能頒獎給郭翁表揚。

郭翁會撿到槍，並不是警方運氣好，大概3個多月前，警方就鎖定持有槍枝的黃男，據了解，30多歲的黃男從事回收業，很少跟道上人士接觸，但人際關係有些複雜，會持有槍枝疑似是要解決「家庭糾紛」，這個傳聞讓警方有些緊張，只是因為證據問題，一直無法順利請到搜索票。

後來，黃男疑似也收到風聲，得知警方暗地在注意他，決定在26日凌晨將改造包在手提袋裡，扔進郭翁的田裡，但黃男這一丟並沒有料到，隔不到幾小時，郭翁一早起來巡視農田就撿到槍，並向警方報案，郭翁還向警方說，以前農田附近是沒有監視器的，幾年前附近裝了監視器，本來是想抓偷菜賊，沒想到可以幫警方破案。

警方花了2天時間沿線追查，找上黃男，但黃男對槍枝用途矢口否認，只辯稱會擁有改造手槍是一位死去的朋友寄放。訊後警方將黃男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，並在今天宣布破案，還希望頒獎表揚郭翁，協助警方破案。

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