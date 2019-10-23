中壢火車站驚傳女旅客落軌遭區間車撞擊 她命大卡在這裡…

2019-10-23 13:14

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵1120次（北湖開往基隆）區間車，今日清晨6點02分準點進中壢火車站時，有一名女旅客自第一月台跌落遭撞擊，所幸落軌女子身材瘦小，卡在兩鐵軌間避車道的空隙，被列車壓住，經站務人員報案協助這名28歲女旅客送醫，患者意識清楚，這起事故經鐵路警察蒐證處理後，於上午6點57分放行，7點01分晚58分開車。

桃園市消防局第二大隊中壢分隊據報前往中壢火車站，在第一月台第一車廂發現落軌女旅客，經拉出避車道搶救後送醫，目前患者仍在急診室治療，受傷情形包括頭部撕裂傷、臉部及上肢擦傷，因傷及鼻骨和臉骨，待傷勢治療穩定後，將由整型科醫師協助手術治療。

鐵路警察調閱月台監視器，初步發現女旅客是在區間車即將到站前，突然往下跳並落軌，至於落軌原因仍待調查；台鐵表示，這起落軌事故發生後，全部旅客換乘1122次。

由於台鐵近日頻傳撞擊事故，包含141次自強號於21日晚間在內壢車站至中壢車站間，發生撞擊行人的死傷事故，導致上下行列車大幅延遲，在地網友也議論紛紛，大爆都是「鐵路還沒地下化惹的禍」。

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