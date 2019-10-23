打死求歡同性恩人、還在遺體旁與女友嘿咻 男子自首判刑9年

2019-10-23 12:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子簡萌佑前年底與陳姓女友及恩人蕭姓男一起喝酒，蕭男起淫慾、多次挑逗並撫摸簡男的生殖器，簡男制止無效、氣得狂毆蕭男倒地斷氣，還在蕭男屍體旁，與陳女發生性關係，事後，簡男向警方自首，坦承因難忍蕭男的求歡行為而失手打死人，台中地院認為，簡男毆打次數之多、下手之重，還與女友在蕭男身旁性交，暴戾且無悔悟之心，依傷害致死罪判刑9年，可上訴。

判決書指出，國中肄業的30歲簡男，與蕭男是多年好友，同性戀傾向的蕭男，還幫學歷差的簡男，謀得房屋仲介工作，並在台中市北屯區橋孝路承租一處房間，無償提供給簡男居住，堪稱是簡男的恩人，2017年12月22日深夜10時許，簡男邀請蕭男到橋孝路住處喝酒，另有簡男的陳姓女友在場，他們喝得很盡興，翌日清晨2時與3時許，還兩度共騎機車外出買酒與冰塊。

不料，同性戀傾向的蕭男，見簡男醉酒昏昏欲睡，先用手指摳簡男手臂挑逗，再拉開簡男的褲子拉鍊，撫摸簡男性器官，簡男撥開蕭男的手說「我不喜歡」，蕭男仍不住手，甚而發出淫蕩聲音，惹惱了簡男，持身旁的鈍器，從清晨3時許至6時許，多次痛打簡男。

23日上午8時許，被打得遍體鱗傷的蕭男，想要離開橋孝路房間，卻被簡男與陳女叫回來，由簡男持金屬的桌腳條、燈管等物痛打，把蕭男打得全身挫傷、肋骨骨折，引發休克與呼吸衰竭，倒臥床旁的地上斷氣，簡男與陳女卻在蕭男身旁的床上發生關係，下午1時許起床後，才發現蕭男已死亡多時。

陳女報案說，「朋友在家喝酒沒在動」，簡男向警方自首，供稱「一起喝酒後打架」，台中地院認為他符合自首，可以減刑，不過，縱使蕭男有超越同性情誼、讓簡男難以忍受的行為，簡男多次毆打蕭男，下手又相當重，已達暴戾程度，蕭男倒臥床旁，簡男還跟陳女在床上發生性關係，並無悔悟之心，傷害致死罪可判處7年以上至無期徒刑，台中地院判決簡男徒刑9年，可上訴。

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