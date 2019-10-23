「人型軍火庫」狂開50槍、亂炸 小隊長談判瓦解危機獲破格陞職

2019-10-23 12:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕40歲殺人未遂通緝犯陳志明坐擁大批槍械有如「人型軍火庫」，今年8月底在嘉義縣民雄鄉租屋處開超過50槍，扔擲20多顆爆裂物，警方一度準備攻堅，嘉義縣水上分局小隊長張永龍和民間人士心戰喊話勸降陳志明，張永龍更冒險和陳志明面對面，取出大批槍械，阻止一場可能造成嚴重傷亡的警匪駁火；10月9日警政署召開特殊功績陞職審議會，嘉義縣警局長廖宗山親自與會說明案情，張永龍冒險犯難，功績卓著，經審議核定以特殊功績陞職，今天公文正式送至嘉義縣警察局，許多參與此案的人士都為張永龍感到開心。

參與此案的警界人士說，當陳志明繳械投降，警方入內察看時，竟發現陳將樓梯上全部倒滿油，若不是成功勸降，當警方攻堅衝入內，面對設有陷阱的屋內環境，加上陳有強大火力，恐會有傷亡；而陳將一部份槍械放在BMW轎車上，顯然有逃亡意圖，幸好警方迅速到場包圍，否則「移動軍火庫」將逃亡全台。

陳志明因案逃亡到嘉義縣躲藏，8月30日因誤以為油漆工是查緝警員，在租屋處開槍，經民雄分局警方到場將他逼回屋內；陳志明擁有大批槍械，與警方對峙5個多小時，不斷開槍和丟爆裂物，甚至一度情緒不穩，狂言稱要跟警方同歸於盡。

張永龍因偵辦陳志明案，透過友人間接聯繫陳，雖未見面，但間接互動與陳有信任基礎；案發當天中午，陳志明透過友人與張永龍聯繫，指受到委屈要報仇，張與友人不斷安撫陳的情緒，強調「命要留下來才能講出真相」，而且跟警方火拚，最後妻小只會面對老公和爸爸的屍體。

在場指揮的廖宗山與嘉義地檢署檢察官姜智仁討論，決定由張永龍和民間人士與陳志明談判；張永龍只穿防彈衣未帶槍前到屋前，打開門時，陳志明在門內拿著槍，清槍時還發出「喀喀」聲響，從門內交出大批槍械給張，又拿車輛鑰匙給張，讓張到車上取槍。

民間人士在屋內安撫陳，答應會照顧陳的妻小，後來刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第四隊隊長許忠彥到場，帶陳一同走出租屋處投降，結束對峙。

此案嘉義警方派出警力108人到場部署，最後統計從現場起出短槍11支（含彈匣）、長槍2支（含彈夾）、子彈共537顆、彈夾47個、防彈衣1件及大批爆裂物，陳嫌火力驚人，有如「人形軍火庫」。

張永龍從警30年，擔任刑事17年，因此案獲警政署審議會通過破格陞職，他目前為一線四星巡佐小隊長，之後參加警佐班受訓後，將可派任兩線一星巡官，許多警界友人得知好消息，都為他感到驕傲。

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