警匪對峙5小時／挾人質扔20顆爆裂物 「私槍王」嗆警同亡

2019-08-31

殺人未遂通緝犯 轟30多槍拒捕

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕殺人未遂通緝犯陳志明攜帶13支制式長短槍，藏身嘉義縣公寓，昨上午以為警察來抓他，竟先對外開槍，隨後與警方僵持近5個小時，期間至少開了30多槍，還每隔15或20分鐘往外丟擲自製爆裂物，最後經地方聞人陳盈達及刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第四隊隊長許忠彥入內規勸，才棄械投降，過程中警方未開一槍一彈。

40歲陳志明涉槍砲案棄保潛逃，另涉殺人未遂被判刑13年未到案執行，身揹兩案被通緝，由許姓友人在民雄鄉建國路二段代租套房藏匿，陳住在3樓後面房間。

人質光腳趁隙逃 勇警入內勸投降

昨天上午，他停在住處對面的轎車影響到油漆工程進行，油漆工大喊「誰的車？」陳誤以為便衣警察登門抓人，先發制人對外開槍，並挾持住1樓的吳姓男房客為人質。油漆工看到陳開槍，嚇得趕緊逃離現場。

警方上午8時31分趕抵，陳見警車開來，又從屋內朝外開槍，警方緊急封鎖周邊及加派警力，嘉縣警察局長廖宗山趕來指揮。陳穿上防彈背心用槍抵著人質，大喊「你們（警方）攻堅，就同歸於盡！」吳男遭挾持半個多小時後，趁陳和警方對話未注意，光著著腳丫狂奔出，雙腳受傷流血。

警方確認已無民眾遭挾持後，佈陣準備攻堅，廖宗山指示霹靂幹員釐清陳嫌屋內格局；陳斷斷續續開槍，還間隔15或20分鐘就往外丟擲自製爆裂物。此時，綽號「賓士達」的陳嫌友人陳盈達到場，陳盈達說，陳嫌打電話給他似要交代後事，他趕來規勸。

警未費一槍一彈 陳志明棄械投降

陳盈達喊話，要陳嫌勿做傻事、棄械投降。陳嫌要求他認識的許忠彥、水上警分局刑事小隊長張泳龍前來，但稍後表示不要張進來，遂由陳盈達、許忠彥進屋規勸。

陳嫌一度表示要自我了斷，陳盈達談及他的家人對其動之以情，終於鬆動陳嫌心防。陳嫌陸續交出槍彈，下午1時25分跟著許忠彥走出屋外，結束近5小時警匪對峙。

警方估計，陳嫌除開30多槍，還丟擲爆裂物20枚，其中一次丟在一名騎機車阿伯身後，爆裂聲和竄起的白煙，令人捏把冷汗。由於他火力強大得嚇人，當時若與警方火併，後果不敢想像。

嘉義縣民雄鄉槍擊案，警方封鎖現場。（記者蔡宗勳攝）

霹靂小組持長槍準備佈陣攻堅。（記者蔡宗勳攝）

通緝犯陳志明棄械投降。（記者蔡宗勳攝）

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