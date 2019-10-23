完美假車禍詐領 因為多了20分鐘曝光

2019-10-23 06:35

〔記者王捷／台南報導〕吳姓男子租汽車時擦撞留下擦痕，為了用保險金給付修理費，不僅假裝再撞一次，還刻意讓擦痕磨在同一處才報案，吳男自認完美的詐領計畫，起初連警員都看不出端倪，直到警方調閱監視器才看出這是假車禍，因為吳男為了完美擦痕，開車喬了20分鐘，最後警方依使公務人員登載不實罪將他函送，但檢方認為，由於警方有調查義務，所以與該罪的構成要件不符，做出不起訴處分。

50歲的吳男租車到中部的大學出差，他在校園中開車時擦撞到階梯，造成保險桿有擦痕，他不甘心自己掏腰包出來賠，因此想藉由保險理賠給付修理費。

但是吳男擔心校園的「道路」不是交通管理處罰條例中規範的道路，警方可能不會依一般交通事故處理，也因為警方可能不會受理，這間接會影響保險理賠與否，因此他計畫在一般道路故意擦撞，再向警方報案，藉此讓保險能理賠。

吳男先在一般道路上找到類似學校中的階梯款式，又為了做出同樣的擦痕，前後喬了20多分鐘，還下車查看，確定對準了才撞，製作出完美的擦痕後，才向警方報案。

警員到場聽了陳男供述，自稱是倒車時不慎撞到，看了擦痕也沒發現異狀，做完現場紀錄，將吳男帶回警所做了簡單的筆錄，便讓吳男離開。但事後警員又去調了監視器，才發現吳男不是擦撞，而是假車禍，因此認為吳男涉嫌使公務人員登載不實罪，訊後將他函送地檢。

不過檢方認為，警方在這件車禍中的登載、紀錄，有調查義務與權限，並非有聞必錄，因此與公務人員登載不實罪的構成要件不符，所以做出不起訴處分。

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