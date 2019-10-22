竹縣偷丟7大桶疑含「化骨水」毒廢液 2嫌收押禁見

［記者黃美珠／新埔報導］可殺人、化骨、俗稱「化骨水」的氫氟酸，疑被不肖人士裝桶偷丟，威脅新竹縣的好山好水！
新竹縣關西鎮竹16線的鳳山溪畔，9月中被人偷丟了7桶、共371加侖，疑似含有高濃度氫氟酸等混合性有毒化學廢液的貝克桶。新埔警分局獲報後聯合保7總隊3大1中隊，在新竹地檢署指揮下以不到1個月時間迅速偵破，拘提涉案陳、劉2男，再於桃園搜到該偷倒集團的倉儲處，起獲待運棄的另一批有毒廢液，分用1公噸重貝克桶跟50加侖裝鐵桶，各自分裝成39桶和14桶存放著。檢警研判還有共犯在逃，2男已被收押禁見。
新竹縣政府環保局表示，一般晶圓、半導體業者製程使用過的氫氟酸，都交領有甲級事業廢棄物處理證的業者清運處理。處理業者中和掉其酸性後，會利用氯化鈣、或摻入石灰「捕捉」化骨水中的氟離子，使之成為無毒的氟化鈣污泥再委外運棄。
新埔偵查隊是在9月24日接獲釣客報案，指在竹16線關西杜屋段某產業道路底、距離鳳山溪水僅僅3公尺處，有7桶53加崙裝的貝克桶，東倒西歪倒在地面。可能因為被任意推下車棄置，有的桶蓋有些滲漏，於蓋口和地面有著白色的結晶狀物體，導致空曠的四周飄散著一股類似工業醋、卻比之更刺鼻難聞的酸氣味。
查緝人員注意到這7個貝克桶外型看似餿水桶，但蓋子卻很謹慎的設計只有2個小孔，研判是為防桶內溶液濺出傷人所特製，大家登時內心警鈴大作。再加上氣味刺鼻，有些人儘管現場空曠但仍出現不舒服感，所以大家直覺內容物並不單純。
果然通報環保署派員到場後，經由試紙和玻璃試管等做初步檢測，發現桶內的不明混合廢液不僅是強酸，玻璃試管一接觸後立刻霧化，所以研判裡面含有「化骨水」氫氟酸的成份，且濃度不低。專案小組立刻請求工研院派人到場採檢，初步確認前述7桶確實是有毒事業性廢液，且可能有高濃度的氫氟酸在內，但詳細成分還待檢測報告出爐才能確認。
雖然環保局評估前述滲漏處已為白色結晶物所堵住，不致再持續外洩，但為避免現場環境污染擴大可能殃及水源和無辜者，專案小組最後決定全副武裝，小心翼翼地把桶身扶正，底下舖設不透水層，覆上遮雨布後，纏綁妥當再貼上公告示警路過者。
在一邊查明前述有毒廢液的成份和氫氟酸實際濃度多少之際，檢警兵分多路全力溯源。上週先拘提被控涉嫌開車載運偷丟前述廢液桶的40歲陳姓通緝犯，和涉嫌幫忙把風的35歲劉姓男子，警詢後由檢方把2人聲押禁見獲准。
接著檢警再趕到桃園市搜索觀音、大園以及新屋多點，且於新屋查獲1鐵皮倉庫內，另存放裝有前述廢液的1公噸重貝克桶共39桶、50加侖裝鐵桶共14桶、以及用來搬運的堆高機等相關證物，及時遏止這批有毒廢液再四處流竄。
新竹縣政府對於警方積極的查緝作為，今天由副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒獎表揚嘉勉。
縣警局局長黃家琦說，新竹縣警方為了守護國土，從9月15日到10月15日為止，配合新竹檢方加強查緝破壞國土跟環保偷倒2類案件，總共查獲破壞國土案4件5人，違反廢清法案共28件52人，跟去年同期相比，增加了26件，展現檢警查緝的決心。
台灣急診醫學會毒藥物課程指導員、緊急醫療應變中心毒化災講師及毒藥物委員會委員游俊豪說，「化骨水」氫氟酸的毒性有二種，一是人盡皆知的腐蝕性，另外則是系統性的毒性。
它致人於死的方式絕大多數不是真的因為「化骨」所致，而是氫氟酸中的氟離子跟人體血液中的鈣迅速結合，導致心律不整之故。
人體如果接觸到就應立刻就醫，接觸面積有1個手掌大小時最好住院留觀，若是面積大到5個手掌以上的程度就會有性命之憂，住院治療時須用監視器24小時監控患者的病情變化。
游俊豪說，氫氟酸本身其實是弱酸，不是硫酸或鹽酸這類的強酸。半導體、晶圓、蝕刻、或電鍍業者製程中多會用到。
正因其是弱酸，所以作業人員戴的手套就算有破損，人手局部小面積沾到往往不太容易察覺，以致慢慢遭其滲透幾個小時後才會有痛感出現，而這時往往皮肉等軟組織已被腐蝕，甚至也慢慢侵入了骨頭內，以致有「化骨水」、「蝕骨水」的惡名。
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查緝人員發現，被丟棄的化學桶，桶身只有2個小孔供廢液注入，再加上現場飄散不明刺鼻酸味，以致警方、環保局獲報到場立刻就內心警鈴大作，直覺裡面裝盛的廢液很有問題。（記者黃美珠翻攝）
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面對這7桶內含疑似高濃度氫氟酸的化學廢桶，新埔警方和縣府環保局不敢掉以輕心，請來工研院到場採檢，確認屬於有毒事業廢液，但成分依舊不明。（記者黃美珠翻攝）
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被控涉嫌偷丟裝盛有高濃度「化骨水」化學桶在鳳山溪畔的40歲陳男（前中）、35歲劉男（後中）被新埔偵查隊移送法辦後，雙雙被收押禁見。（記者黃美珠攝）
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新竹縣政府環保局在疑似裝盛有高濃度氫氟酸的有害事業廢液桶上張貼「危險物品，請勿碰觸」的警告標語。（記者黃美珠攝）
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新竹檢警會同環保署等專業單位，把被偷丟在鳳山溪畔、7桶疑似含有高濃度「化骨水」成份的有害事業性混合廢液桶，就地做好防範措施後封存，且張貼佈告警示。（記者黃美珠攝）