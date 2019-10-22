竹縣偷丟7大桶疑含「化骨水」毒廢液 2嫌收押禁見

2019-10-22 22:14

［記者黃美珠／新埔報導］可殺人、化骨、俗稱「化骨水」的氫氟酸，疑被不肖人士裝桶偷丟，威脅新竹縣的好山好水！

新竹縣關西鎮竹16線的鳳山溪畔，9月中被人偷丟了7桶、共371加侖，疑似含有高濃度氫氟酸等混合性有毒化學廢液的貝克桶。新埔警分局獲報後聯合保7總隊3大1中隊，在新竹地檢署指揮下以不到1個月時間迅速偵破，拘提涉案陳、劉2男，再於桃園搜到該偷倒集團的倉儲處，起獲待運棄的另一批有毒廢液，分用1公噸重貝克桶跟50加侖裝鐵桶，各自分裝成39桶和14桶存放著。檢警研判還有共犯在逃，2男已被收押禁見。

新竹縣政府環保局表示，一般晶圓、半導體業者製程使用過的氫氟酸，都交領有甲級事業廢棄物處理證的業者清運處理。處理業者中和掉其酸性後，會利用氯化鈣、或摻入石灰「捕捉」化骨水中的氟離子，使之成為無毒的氟化鈣污泥再委外運棄。

新埔偵查隊是在9月24日接獲釣客報案，指在竹16線關西杜屋段某產業道路底、距離鳳山溪水僅僅3公尺處，有7桶53加崙裝的貝克桶，東倒西歪倒在地面。可能因為被任意推下車棄置，有的桶蓋有些滲漏，於蓋口和地面有著白色的結晶狀物體，導致空曠的四周飄散著一股類似工業醋、卻比之更刺鼻難聞的酸氣味。

查緝人員注意到這7個貝克桶外型看似餿水桶，但蓋子卻很謹慎的設計只有2個小孔，研判是為防桶內溶液濺出傷人所特製，大家登時內心警鈴大作。再加上氣味刺鼻，有些人儘管現場空曠但仍出現不舒服感，所以大家直覺內容物並不單純。

果然通報環保署派員到場後，經由試紙和玻璃試管等做初步檢測，發現桶內的不明混合廢液不僅是強酸，玻璃試管一接觸後立刻霧化，所以研判裡面含有「化骨水」氫氟酸的成份，且濃度不低。專案小組立刻請求工研院派人到場採檢，初步確認前述7桶確實是有毒事業性廢液，且可能有高濃度的氫氟酸在內，但詳細成分還待檢測報告出爐才能確認。

雖然環保局評估前述滲漏處已為白色結晶物所堵住，不致再持續外洩，但為避免現場環境污染擴大可能殃及水源和無辜者，專案小組最後決定全副武裝，小心翼翼地把桶身扶正，底下舖設不透水層，覆上遮雨布後，纏綁妥當再貼上公告示警路過者。

在一邊查明前述有毒廢液的成份和氫氟酸實際濃度多少之際，檢警兵分多路全力溯源。上週先拘提被控涉嫌開車載運偷丟前述廢液桶的40歲陳姓通緝犯，和涉嫌幫忙把風的35歲劉姓男子，警詢後由檢方把2人聲押禁見獲准。

接著檢警再趕到桃園市搜索觀音、大園以及新屋多點，且於新屋查獲1鐵皮倉庫內，另存放裝有前述廢液的1公噸重貝克桶共39桶、50加侖裝鐵桶共14桶、以及用來搬運的堆高機等相關證物，及時遏止這批有毒廢液再四處流竄。

新竹縣政府對於警方積極的查緝作為，今天由副縣長陳見賢代表縣長楊文科頒獎表揚嘉勉。

縣警局局長黃家琦說，新竹縣警方為了守護國土，從9月15日到10月15日為止，配合新竹檢方加強查緝破壞國土跟環保偷倒2類案件，總共查獲破壞國土案4件5人，違反廢清法案共28件52人，跟去年同期相比，增加了26件，展現檢警查緝的決心。

台灣急診醫學會毒藥物課程指導員、緊急醫療應變中心毒化災講師及毒藥物委員會委員游俊豪說，「化骨水」氫氟酸的毒性有二種，一是人盡皆知的腐蝕性，另外則是系統性的毒性。

它致人於死的方式絕大多數不是真的因為「化骨」所致，而是氫氟酸中的氟離子跟人體血液中的鈣迅速結合，導致心律不整之故。

人體如果接觸到就應立刻就醫，接觸面積有1個手掌大小時最好住院留觀，若是面積大到5個手掌以上的程度就會有性命之憂，住院治療時須用監視器24小時監控患者的病情變化。

游俊豪說，氫氟酸本身其實是弱酸，不是硫酸或鹽酸這類的強酸。半導體、晶圓、蝕刻、或電鍍業者製程中多會用到。

正因其是弱酸，所以作業人員戴的手套就算有破損，人手局部小面積沾到往往不太容易察覺，以致慢慢遭其滲透幾個小時後才會有痛感出現，而這時往往皮肉等軟組織已被腐蝕，甚至也慢慢侵入了骨頭內，以致有「化骨水」、「蝕骨水」的惡名。

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