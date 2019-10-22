嚇死！酒醉女投宿摩鐵忘鎖房門 竟遭指侵而醒

2019-10-22 14:48

〔記者溫于德／台北報導〕1名酒醉女子獨自投宿台北市南港區某知名摩鐵，卻忘記鎖上房門，遭未曾謀面的陳男指侵而醒。陳男出庭時雖辯稱走錯房間，且「我什麼都沒有做」，但未獲士林地院採信，依乘機性交罪判刑3年，侵入住宅罪部分判刑2月、得易科罰金6萬元；可上訴。

起訴指出，陳男與女子素不相識，去年12月22日凌晨5時許，陳男陪同友人赴摩鐵投宿後，見女子的房門未鎖，擅自進入，又見女子酒醉，竟伸出手指插入女子陰道性侵，直到女子驚覺身體有異而驚醒，陳男才落荒而逃。

女子後來趕緊通知櫃台人員並報案，陳男遭逮捕，事後被依妨害性自主罪嫌起訴。

陳男在院方審理時辯稱自己走錯房間，入房後打算在房內休息一下，然後女子主動先用手摟他並親吻，他才以為女子是與他一同從夜店離開的女友人，女子後來整個人趴在他身上，用胸部蹭他，當時他感覺不太舒服，就將女子移到旁邊，此時女子突然問他是誰，經他仔細看清楚才發現不是女友人，道歉後急忙離開房間，「我什麼都沒有做。」

女子則說，當時睡到一半痛醒，發現陳男用手指對她指欽，她便問陳男是誰。

合議庭審理後拒絕採信陳男辯詞，審酌陳男始終否認犯行，且雖有意與女子和解，並於偵查中書立道歉信，但女子並無意願調解、不原諒陳男等，依乘機性交罪判刑3年，侵入住宅罪部分判刑2月、得易科罰金6萬元。

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