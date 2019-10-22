獨家》4黑衣人闖服務處亂棒圍毆 鳳山里長聯誼會長傷重住院

2019-10-22 12:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市4名黑衣人上週四闖入鳳山區里長聯誼會會長蘇志明服務處，分持鋁棒亂砸，蘇志明上前阻擋，反被亂棒圍毆傷重，目前住院治療中；警方循線帶回4人依法送辦。

高市鳳山區里長聯誼會會長蘇志明上週四晚間7時許，突遭4名黑衣男子分持鐵鋁棒，闖入他位在鳳南路的服務處，分持鋁棒到處亂砸，砸毀服務處玻璃等，蘇志明聽聞巨響，赫見一行人亂砸，上前阻擋「你們怎麼亂砸？」。

一行人嗆聲「阿炮欠他們錢」，蘇志明不認識「阿炮」，認為他們找錯人，趕緊上前阻止，不讓他們繼續亂砸，不料一行人受阻，反持亂棒圍毆他，造成他全身多處受傷，倒在椅子上，鄰居嚇壞報警，鳳山警方據報到場，一行人才鳥獸散。

據了解，整個過程大約20分鐘，蘇志明目前傷重住院中，額頭受傷破相，縫了很多針，腳踝也被玻璃刺傷，也縫了很多針，目前住院治療中。

目擊者發現一行人共乘1部轎車到場，案發前埋伏在服務處門口外，由於服務處裝設玻璃門，從屋外可看見屋內動靜，等到服務處陳情民眾離去，一行人才入內逞凶。

鳳山警方調閱路口監視器，以車追人深入調查，循線帶回林男4人送辦，林男稱「阿炮」欠他70萬賭債，電話稱他人在蘇志明這裡，要輸贏就過來，他率一行人過去，以為蘇志明就是阿炮，直接亂棒打人成傷，由於蘇志明不提告，警訊後將4人依社會秩序維護法裁罰，初步排除與選舉有關。

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