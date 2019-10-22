小蝦米對大鯨魚 清潔工告公司給付退休金大獲全勝

2019-10-22 11:09

〔記者楊政郡／台中報導〕黃姓婦人自1997年10月間受雇盛陽工業社負責人洪某，至2016年離職，公司卻不給她退休金！說盛陽2009年結束營業，黃婦是2009年以後才任職資鎰公司，不符退休年資，不過黃婦提告要求給付30個月薪基數勞退金、高薪低報差額及86天特休假未休，總計130萬1106元，法官判決全部獲勝，公司應該全額給付。

台中地院判決書指出，黃婦主張她從1997年10月間受雇盛陽工業社負責人洪某，後來盛陽轉型為公司型態，公司易名為資鎰實業有限公司，負責人變更洪某妻子楊婦，全體員工、工作地點、內容及薪資都不變，2012年6月以後公司以勞保新制，每月為勞工提撥退休金，但1997年至2012年6月前有15年年資，理應給予舊制30個基數勞退金。

黃婦請求30個基數勞退金114萬餘元，還有因高薪低報造成勞退金損害4萬9705元、還有在職最後4年，依序應各有20日、21日、22日、23日之特別休假，合計有86日特別休假。黃婦皆未排休，依法應給付工資合計10萬9306元。

資方辯稱，黃婦任職盛陽工業社擔任工具機械清潔員，但當時向洪某表示，她有農保不希望加入勞保後，被取消農保資格，希望就基本工資外，另給予1筆補助性加給，改善生活經濟狀況。洪某同意給付原告每月基本工資外，另給予1筆補助性加給，讓黃婦薪資可達3萬8000元以上，協助原告渡過經濟困境。

而洪某2009年間結束獨資之盛陽工業社，全體員工2009年2月9日辦理退保後，才轉到資鎰公司任職，所以黃婦應是從2009年任職才對，並不符退休年資。

法官認為，我國中小企業無論以公司或獨資、合夥之商號型態存在，實質上多由事業主個人操控經營，且常成立多家公司來分散經營風險、減輕稅賦等原因，實質上共用員工，工作地點亦大致相同，甚至為轉渡經營危機，僅換個公司名稱等。核算勞工工作年資，對上開「同一事業」，不可拘泥於形式認定，應自勞動關係從屬情形，以及工作地點、薪資約定、工作型態等勞動條件，作實質判斷，以保障勞工之基本勞動權，加強勞雇關係。

法官審酌黃婦所提三項請求皆有實據，應該獲准，且自2018年10月25日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。

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