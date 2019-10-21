野狗立大功 海巡循線緝獲私菸工廠

2019-10-21 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕海巡署偵防分署台中查緝隊鎖定中部產製私菸集團，追查2年，經多日埋伏、跟監，在彰化發現集團成員蹤跡，但集團人員行為小心謹慎，致遲未鎖定最終工廠位置，蒐證過程意外發現有隻黑狗疑似在把玩著私菸菸盒，隨即沿該小路追尋，成功破獲2處私菸廠，查獲約1.5噸菸絲，市價約350萬元。

海巡署偵防分署台中查緝隊接獲檢舉指出，中部有產製私菸集團，自外國走私廉價菸草後，再加工製造成私菸，製作過程連製菸產生的廢料也一併混入填充，再拿到市場販售牟取暴利，除造成政府稅收短缺外，更危害人民健康。

台中查緝隊會同偵防分署彰化、雲林、台南、北門查緝隊、中部分署第三岸巡隊、財政部關務署台北、台中關、新北市、基隆市、台中市、彰化縣、台東縣政府菸酒管理科，警政電信偵查大隊第二隊，台中市警察局第五分局、烏日分局，彰化縣政府警察局田中分局等組成專案小組。

經佈線2年，長期跟監埋伏，上月底追查到彰化鹿港頂番婆一處小巷，查緝人員見一隻黑狗疑似在玩私菸菸盒，沿線追查到一輛休旅車，車上有10箱菸，駕駛交代不清用途，找來吳姓老闆，才發現吳男為私菸累犯，長期在中部地區打游擊製造私菸，之前曾被台中查緝隊查獲3次。

台中查緝隊於10月3日申請搜索票前往鹿港的私菸工廠，僅查獲2台製菸機器，懷疑業者將陣地轉移，果然另在埔鹽的私菸倉庫，發現約1.5噸菸絲，約可製作142萬支香菸，若以每包50元計算，市值高達350萬元，並依《菸酒管理法》裁處，最高可裁罰1000萬元。

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