被控經營非法影音網站 前立委女兒獲判無罪、韓籍丈夫要關

2019-10-21 13:21

〔記者溫于德／台北報導〕前立委梁牧養的女兒梁蓮瑛與韓籍丈夫趙善明，被控利用架設影音平台ishowfile網站，以點數換現金方式，鼓勵會員上傳電影、拉人入會，業者還在網路散布訊息，強調「用功學喔，這樣就不用排隊買票看電影囉」；遭華納兄弟、迪士尼等知名片商跨海提告。士林地院審結，判趙男有期徒刑1年10月，梁女則被認定未參與網站經營，獲判無罪；可上訴。

檢方查出，ishowfile會員逾千人，包括「露西」、「忍者龜—變種世代」等66部熱門影片遭非法重製，上傳後供人下載，梁蓮瑛與趙善明侵權金額達3億元，將夫妻依違反著作權法起訴。

判決指，趙善明在法院審理期間否認犯罪，但合議庭認為，ishowfile網站對外招收會員，會員付費購買點數後，即可下載網站上提供的各種視聽作品，趙男藉此獲得利益，而ishowfile網站提供會員下載或線上觀看的影音檔案，並未獲得著作權人同意或授權，因此可認趙男未經授權而重製視聽作品於網站中，且供會員下載。

合議庭認定趙善明意圖銷售而擅自以重製方法侵害他人著作財產權，判有期徒刑1年10月。

至於梁蓮瑛，她否認參與經營ishowfile網站，她的臉書上有ishowfile網站連結也非她所張貼，且只要有她的帳號密碼就可以登入臉書；梁女的辯護人也說，登入臉書並不需要每次都輸入帳號密碼，便會自動登入，故梁女並不知情趙善明使用她的臉書帳號貼文。

合議庭認為，梁蓮瑛雖為趙善明租用中華電信機房時的聯絡人，且梁女臉書曾張貼ishowfile網站連結貼文，但趙男表示該臉書貼文由自己所張貼，因此即便離梁女明知臉書有貼文，仍難以認定梁女有參與經營ishowfile網站，不能以違法著作權法罪相繩。

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