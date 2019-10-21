指李晶玉赴美產子涉詐健保 周刊王、華視確定判賠50萬元

2019-10-21 12:12

〔記者張文川／台北報導〕雜誌「周刊王」2016年3月報導貴婦赴美產子詐領健保案，指前主播李晶玉被列入刑事局尚未約談的貴婦名單中，影射李晶玉是犯罪嫌疑人，華視跟進引用報導，李晶玉認為報導不實，怒提民事求償；法院二審判周刊王應賠償30萬元，華視應賠20萬元，皆須刊登道歉啟事；最高法院今駁回上訴確定。

周刊王與撰稿記者除了應賠30萬元，並應在自由時報等4報刊登道歉聲明；華視與撰稿記者（已離職），應連帶賠償20萬元，並在華視新聞網刊登道歉啟事。

李晶玉指控，周刊王2016年3月30日出刊的第103期，刊登她與兒子的照片，以標題「鎖定約談捲入貴婦A健保案」報導指出「刑事局3月23日破獲貴婦赴美產子詐領健保費案…尚未約談的貴婦中，竟有前主播李晶玉」、「前主播李晶玉…均成了清查的重點」。

「華視新聞網」同日上午以李晶玉照片為畫面，以標題「貴婦A健保，李晶玉遭鎖定約談」，內文指「刑事局日前偵破一起『貴婦詐健保案』…向健保局詐領保險金，…主播李晶玉等都被警方列為第二波偵查對象，近期將一一傳喚」、「目前刑事局將進行第二波約談…主播李晶玉等名女人，皆榜上有名」等。

李晶玉指控，周刊王和華視未經合理查證的報導，足以使讀者認為她被列為犯罪嫌疑人，侵害她名譽權，分別對2媒體提告，請求賠償精神慰撫金，並登報道歉回復她名譽。

二審認為，刑事局掌握的可疑名單並無李晶玉，也未將她列為下波約談對象，而且她也沒有曾以在美國分娩為由，申請核退健保醫療費，周刊王報導內容與事實不符，警方並未向記者表示李晶玉涉案，且當時李晶玉身在國外，記者未向李晶玉查證，記者雖稱出刊前有傳簡訊給李，但李否認有收到，法院認定周刊王未盡合理查證義務。

華視則是一審獲判免賠，但二審逆轉改判應賠償，高院認定，華視整理周刊的報導後，未進一步查證即摘要發布於華視新聞網，內文提及刑事局把李晶玉列為約談名單，內容和周刊王一樣不符事實，足使社會對李晶玉產生負面評價，華視未能舉證其已善盡合理查證，改判華視敗訴。

這2件求償案於今年7月中旬先後判決，隨即上訴至三審，最高法院駁回上訴，2案同日定讞。

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