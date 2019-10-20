竹縣查失聯移工逮34人 連里長養雞場都雇非法移工

2019-10-20 11:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部移民署、新竹縣政府及海洋委員會海巡署，19日前往新竹縣竹北等鄉鎮市聯合查察，共查獲失聯移工、逾期停留外僑、非法雇主及偷渡犯等34人；其中，一名經營養雞場的里長，雖以防疫期間企圖阻撓查察，仍被發現非法聘僱印尼籍逾期停留外僑。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊表示，根據情資和民眾檢舉，結合新竹縣政府警察局、勞工處及新竹海巡隊等單位，19日兵分多路，前往竹北、湖口及關西等地，包括工廠、工地、牧場及餐廳等場所聯合查察，共查獲失聯移工18名、逾期停留外僑5名、非法雇主10名，並與海岸巡防署第十二海巡隊共同查獲1名越南籍偷渡犯。

新竹縣專勤隊表示，有些畜牧場以防疫期間為由，禁止外人擅自闖入，揚言若發生疫情恐造成家禽死亡等，企圖阻撓查察勤務。這次行動，也有一家養雞場以防疫理由阻撓，但查察人員在場內卻查獲一名印尼逾期停留外僑。

查獲的非法移工及外僑，全依規帶回收容安置等待遣返；至於非法雇主，則移請縣府勞工處依就業服務法第57條第1項第1款，可裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰。

專勤隊長李文達表示，失聯移工藏匿全台各處非法工作，加上不法集團利用法律漏洞引進外僑從事非法工作，已嚴重擾亂社會秩序，成為治安的隱憂；因此，移民署將持續且不定期執行聯合查察。

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