假日不打烊 移民署澎湖專勤隊查察非法移工

2019-10-19 20:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕法律無假期！移民署中區事務大隊澎湖縣專勤隊，今日假期日結合澎湖地區調查、警察、海巡、憲兵及勞政等國安團隊，動員10餘名人力，執行全國性聯合查察行動，查獲1個合法移工非法工作、2個非法雇主。

澎湖群島因僻處離島，青壯人口大批流失，不僅勞動力減少，老年人口比例高居全國前三，因此仰賴外國移工甚鉅；根據統計，澎湖目前合法移工有2573人，分布在各漁港、各大醫院及家戶之間，但衍生而來許多管理上問題，因此移民署澎湖專勤隊規劃查察行動，前往轄內建築工地等外人易聚集處所查察，並向業者宣導不得非法聘僱外來人口工作。

近年來因馬公市郊區工地林立，據報有建商鋌而走險，聘僱非法移工，移民署利用假日時段執行擴大查察行動，強力查察澎湖地區疑有非法外來人口工作場所，以維澎湖地區治安；另該隊日前於澎湖著名早餐街查獲疑似非法指派外籍看護工從事許可外工作，於訊後函送澎湖縣政府裁罰。

澎湖縣專勤隊隊長邱國志表示，為展現非法外來人口積極管理之決心，將依轄區特性，實施不定期、不定時查察，請國人務必遵守法令規定，切勿以身試法。另加強宣導並呼籲民眾，如發現可疑或不法情事，請即向移民署澎湖縣專勤隊「06-9263556」報案電話檢舉，共同阻絕不法。

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