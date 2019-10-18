超夯小小海巡隊長現身台中 陸海空演練超吸睛

2019-10-18 13:29

〔記者張軒哲／台中報導〕 海巡署中部分署辦理「小小海巡體驗營」，由於活動首次移師中部地區舉辦，湧入千餘人次留言報名，中部分署抽出25位中獎幸運兒，未中獎家長也紛紛留言表示希望能再加場。

活動內容有帶領化身小小海巡隊長的學童參觀海巡艦艇、水砲驅離演練、海巡救生裝備操作體驗、空勤直昇機吊掛、逮捕壞人過程及非洲豬防疫說明，體驗海巡人員工作內容及特色；另外，海巡署政風室有感於從小養成廉潔觀念的重要性，特規劃廉政拼圖活動，期以寓教於樂方式將反貪意識向下扎根。

海巡署中部分署表示，為讓小朋友近距離體驗海巡人員的工作內涵，這次體驗營從場地選定到活動規劃，都是由海巡同仁精心設計，現場參加活動的小朋友們第一次穿上迷你小橘操服後，馬上化身小小海巡隊長，集英勇帥氣於一身，陪同的家長也滿臉開心的笑容，拿起相機猛拍，寓教於樂。

會場還安排了2個可愛的「海巡大寶寶」人偶陪小朋友一起同樂，成為全場小朋友的焦點；除此之外，小小海巡隊長們還要搭上100噸巡防艇擔任艇長、海巡艇水砲驅離、空勤直昇機吊掛、快速充氣救生艇操、無人機救生演練，海巡陸、海、空操演一次體驗，對小朋友及參與的家長們來說都是難得的經驗。

海巡署中部分署表示，藉由舉辦小小海巡體驗營的活動，讓平時默默守護藍色國土的海巡形象能深刻在未來的主人翁心中，也讓社會大眾更加肯定海巡的任務性質及工作辛勞，也藉此教導正確海洋保育與水域安全知識，保育及廉政觀念向下扎根。

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