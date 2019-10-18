被抹黑是拿黑錢的韓黑名嘴 黃光芹、賴坤成反告韓國瑜妨害名譽

2019-10-18 12:55

〔記者陳慰慈／新北報導〕高雄市長韓國瑜因忍受不了資深媒體人黃光芹、民進黨前立委賴坤成在臉書、政論節目對他「狂轟猛炸」，對黃、賴提告妨害名譽，台北地檢署日前傳喚黃、賴出庭，黃、賴聯手反擊，今天上午11時至新北地檢署也對韓提告妨害名譽。

賴今受訪表示，與黃在節目發表的並非毫無事實的評論，到北檢出庭時，他們都已經在偵查庭提出引述的資料，不管是人證、物證，強調對韓的評論都經過查證，韓明知他們所講的都是事實，指摘他以前的劣行劣狀，讓他在韓粉與社會大眾前很不堪，所以才用這種司法濫告方式，阻止社會知的權利。

賴說，韓9月8日在三重疏洪道舉辦的總統候選人造勢活動上稱，絕大多數名嘴都是拿黑錢，卻又不敢具體指摘是誰拿了黑錢，但卻只對他跟黃提告，因此他們「自己對號入座」，要求檢察官儘速傳喚韓到案說明，到底是哪個名嘴誰拿黑錢？還他們一個清白。

黃表示，對韓指控她毫無依據、汙衊，甚至有超出言論自由範圍的言論，相當不能接受，強調自己媒體資歷31年，從未收取任何一分一毫不正當的金錢，如今韓只告她跟賴，針對意味相當濃厚，要求韓必須要清楚說明，她或賴，是否就是拿黑錢抹黑他的當事人？

黃說，過去撰寫評論從未心生畏懼過，批前總統李登輝與陳水扁家族，都從未遭受威脅，但韓卻縱容韓粉採取激進手段，對他們的人身安全造成莫大的威脅，指韓面對媒體人施以司法暴力，想令人心生恐懼，阻卻繼續進行正當的公評，達到寒蟬效應，造成封口，順遂他前進總統府的權力慾望，她無法接受，絕對會捍衛言論自由與媒體應有的權利及民眾知的權利。

黃光芹之前為韓國瑜撰寫「跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生」自傳，兩人後因版稅問題鬧翻，黃光芹今年6月起，在臉書爆料「你所不知道的韓國瑜」批韓；韓國瑜因被拍到在峇里島爽打麻將，捲入「打麻將、抱女人」風波，黃光芹、賴坤成2人更上政論節目加碼爆料，內容包括「韓國瑜不只吃喝賭，那還剩什麼？那就嫖嘛！」、「韓國瑜會在酒店背心經取悅陪酒小姐，一手念經，另一隻手就要問黃光芹了」等。

韓國瑜競選總部8月16日發出聲明，表示針對黃、賴兩人多次於大眾媒體及公開場合汙衊韓國瑜，發表毫無事實憑據的言論，提出最強烈的抗議，並委請律師分別在台北地檢署和高雄地檢署提告。

黃光芹14日至北檢出庭時，再度轟韓「大砲打小鳥，恫嚇意味相當濃厚，在選舉前把司法當作他的戰爭武器之一。」今更與賴一起到新北檢，對韓提告妨害名譽，賴除在臉書上預告提告，還PO文說：「今天先告妨害名譽，等韓告他的案子終結後再追究非告訴乃論的誣告，後續也會提出附帶民事訴訟，所得全數捐給弱勢族群，他絕對告好告滿的。」

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