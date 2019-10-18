祖孫慘遭砂石車輾斃 交警：大車「內輪差」最恐怖道路殺手

2019-10-18 10:56

〔記者許國楨／台中報導〕本月16日下午，台中市發生一起砂石車與機車碰撞交通事故，造成共乘機車的一對祖孫當場死亡不幸憾事，警方說，初步研判疑是大型車「內輪差」所造成的視覺死角，也是每年奪走許多條寶貴生命的可怕道路殺手，今天提出「機車、行人及自行車應避免行駛（走）於大型車車側及前後」的安全觀念，籲民眾牢記自保。

台中市警局交通大隊統計今年1到9月大型車交通事故共發生349件，造成9人死亡、402人受傷；件數較去年同期減少71件、死亡人數增加1人、受傷人數減少76人，其中最常見的肇事原因為「未保持行車安全間隔」及「未注意車前狀態」，但其中「內輪差」仍是最恐怖的肇事原因。

所謂「內輪差」就是車輛轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差，尤其大型車在轉彎時，為避免後輪壓到人行道，往往先左轉加大轉彎半徑再右轉，除會讓其他用路人誤判而置身險境，內輪差更因車身加長而變大，駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也會跟著更大，無法察覺車旁的人車，因此很容易發生意外。

大隊長林沐弘表示，大型車車體構造龐大，行進中產生推、吸的強力氣流，除會影響騎車者穩定，駕駛更易產生「視覺死角」，對機車或行人產生極大危險，因此盡量遠離或勿與大型車併駛，避免行駛（走）於大型車車側（後）」的安全觀念非常重要，以免因大型車視線死角及內輪差而發生危害。

此外交大也提出四點呼籲機車族自保，一，由於車型與坐姿，大卡車左右兩側皆有視覺盲區，切勿長時間逗留、並行，最好快速通過；二，確保前後距離足夠，再切換至大卡車前方；三，大卡車轉彎時產生內輪差，切勿從內側跟車；四，跟在大卡車後方也要保持安全距離，預留緩衝範圍。

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