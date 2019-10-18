腿部按摩170分鐘刮傷 白皙長髮美女求償50萬

2019-10-18 07:41

〔記者鮑建信／高雄報導〕高挑亮麗的林姓美女，在美研館進行臂部、腿部保養，造成臂部等處刮傷，控告陳姓女負責人涉嫌業務過失傷害罪，高雄高分院認為腿部按摩一次長達170分鐘，顯然有疏失，判處陳女拘役50天定讞，得易科罰金。

值得一提的是，20多歲林女雖然是家庭主婦，但其長髮飄逸、長相清秀，臉、手、腳等部位部皮膚，竟然一樣白皙，連女法官都私下讚美不已。

判決書指出，2017年12月9日中午，林女前往左營區一家美研護膚，由陳姓負責人操作美容按摩儀器（別稱LPG儀），對她的臀部、腿部按摩瘦身時，竟疏未注意機器探頭與皮膚接觸面已破損，卻持續按摩，導致林女左臀、右臀及右大腿等處刮傷。

被告陳女指出，儀器是全新的，都沒有問題，該儀器是吸放的原理，不會對人體造成刮傷，且林女當下並沒有反應疼痛，還要求她加強力道，還跟店長預約下次課程，當時未提及受傷，否認有過失。

又說，林女當天在店內按摩後，未受到傷害，卻請求50萬元之損害賠償，其動機顯非單純。

林女則說，做瘦身課程10幾年，一個禮拜2次，可以承受很大力的震動，有要求美容師力道幫強一點，她皮膚很白也比較薄，瘀青是正常，但是不可能會割傷，過程中因為身體熱痛，無法感受身體是受傷，還是瘀青或是發生什麼事，她會分不清是刮傷的痛或是瘀青的痛。

LPG 儀原理是把皮膚吸起來，拉著往上推，如果儀器有問題，用力來回使用會不會割傷？她還把腿抬起來給店長看傷勢，表示不適合用這台機器。

合議庭法官調查，LPG儀探頭為底盤上附4塊圓形塑膠材質探頭，以避免皮膚直接碰觸金屬，若全新材質非全然光滑，或材質磨損，當有可能造成皮膚刮傷。

林女傷勢集中於臀部與大腿後側，有大片瘀青與多道長條平行傷痕，確為探頭所造成。又查，陳女疏未注意儀器探頭是否損壞，逕為林女腿部按摩長達170分鐘造成傷害，確有過失。

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