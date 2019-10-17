華山分屍案二審陳伯謙緊咬ERIC殺人 死者妹嗆：不怕姊找你？

2019-10-17 19:31

〔楊國文／台北報導〕「華山分屍案」嫌犯陳伯謙，被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審判陳伯謙死刑，高等法院今二度開庭，陳伯謙否認殺人等指控，仍咬定凶嫌是華裔美籍男子ERIC，死者父親高父痛罵陳至今還卸責推給「幽靈」，企圖脫罪，毫無悔意，應判死刑，死者妹妹嗆陳「不怕姊陰魂找你？」；陳訊後還押。

38歲陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，高女數度至草堂上課，去年5月31日下午4時，高女到「野居草堂」飲酒聊天，隔天凌晨高女已酒醉，陳趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放在草堂內綠色塑膠箱，拿走高女背包內的200多元花掉。

去年6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，隔天清晨將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。

家屬苦尋多日找不到高女，曾帶搜救犬前往草堂尋找，警方調查也鎖定高女最後現踪於野居草堂，6月17日第2次帶陳男回警局調查，終於坦承殺害高女並棄屍，引領員警上陽明山找回7大袋屍體，宣告破案。但一審時，陳男推諉說殺人嫌犯是華裔人士ERIC，卻說不清楚此人身分，被認定是說謊卸責，判他死刑、褫奪公權終身。

高院上月首度開庭，陳伯謙堅稱是華裔人士ERIC殺害高女，但不知此人聯絡方式、長相，被出庭的高父斥責想藉此脫罪，罵他是「惡魔」、「應下地獄，去向死者懺悔」，高母和高女妹妹都教訓陳說「男子漢應敢做敢當」，罵他人渣，高母還氣得差點踹到陳男。

今日再度開庭，陳伯謙仍稱殺人凶嫌是ERIC，與他無關，卻堅稱不知ERIC的手機、LINE和臉書，也沒有ERIC的連絡方式，對其長相也很模糊，引起人在隔離室的高父、高母和高女妹妹不滿，高女妹妹按捺不住情緒，痛罵陳稱「你好色，又殺害姊姊，難道不怕姊的陰魂去找你？我們全家遇到你真倒楣」。

日前，陳男的精神鑑定結果也出爐，認定他並無精神疾病，但律師指稱，陳伯謙是受到高度壓力就容易有虛偽自白，律師也提不出ERIC的相關資訊。

高父庭後哽咽表示，陳伯謙至今仍滿口謊言，毫無悔意，家屬每次開庭都好像是被傷口上灑鹽，陳太惡劣。

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