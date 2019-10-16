死亡率最高！「紅斑馬」國道警值勤紀錄片上線引共鳴

2019-10-16 21:09

〔記者湯世名／彰化報導〕拿命在拚！國道警察在所有警察單位中，平均值勤死亡率是最高的，高達1.6%，有鑑於死亡率風險超高，臉書社團《警界線》繼拍攝鐵路警察執勤的紀錄片後，再與國道警察局合作，拍攝國道七隊警察日常值勤辛勞的紀錄片，今晚正式上線，立即引起大批網友共鳴，紛紛留言說：「辛苦你們了！」

國道七隊表示，這支影片是今年8月由臉書社團《警界線》所拍攝，國道警察局特別推薦國道七隊快官分隊為拍攝地點，國道七隊快官分隊小隊長廖學堂、警員林韋呈擔任臨演，負責解說國道員警執勤的作業流程，以及日間、夜間值勤或臨檢所遇到的相關危險性，另外還介紹國道警察專用車「紅斑馬」與警用裝備等，拍攝時間為兩天，影片總長度為8分半鐘，拍攝完畢後進行後製，全部影片在今晚上線。

影片內容約略為，介紹在動輒時速破百的國道上，國道警察守護每一盞燈光，據統計，國道警察死亡率為1.6%，是所有警察中最高的，為何是最高呢？根據紀錄片，有部分原因是用路人打瞌睡肇事，有部分是因為國道上車速快，國道警察面對的是非常快的車速，若再加上視線不清，等到用路人看到時已經來不及閃避。

影片中還介紹國道員警裝備，包括有反光背心、槍枝、警棍、車窗擊破器、強光手電筒，小隊長廖學堂還特別介紹國道最新配備油壓式LED增光器，目的就是要提醒用路人把速度降慢，保護用路人安全及員警安全。

影片今晚推出後引起大批網友留言，紛紛肯定並支持警察辛勞，還有網友說：「國道警察真的是拿命在拚啊！」

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