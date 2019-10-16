馬賽克沒馬好 PO網酸人「無腦」被起訴

2019-10-16 20:10

〔記者王捷／台南報導〕郭姓女子與許姓女子車禍，許女拿出診斷書與薪資證明，要求郭女賠償10萬換和解，但郭女不滿將許女給她的單據馬賽克，並PO網酸許「無腦」，沒想到被共同好友看見，許女怒告郭女違反個資法，雖然郭女主張有馬賽克，但檢察官認為比對單據，發現馬賽克沒有馬好，仍能拼湊許女名字，因此作出起訴處分並聲請簡易判決。

去年，郭女與許女發生車禍，郭女當時完全不曉得與許女有共同朋友，事後許女提出診斷證明與薪資單，要求賠償20萬元，兩人在調解後以10萬和解，但郭女不甘心一場「小車禍」賠了10萬，將許女的診斷證明、薪資單PO上臉書討拍，酸許女「無腦」，還標註朋友設定公開。

但郭女沒想到，在臉書上與許女有共同朋友，許女一看到郭女臉書，發現自己提供的薪資證明與診斷證明被PO，雖然郭女有將單據馬賽克，但仍能從不同單據拼湊自己的名字，她不爽和解後還被郭女酸，因此對郭女提告違反個資法。

郭女主張她有將單據馬賽克，且是因為一時不小心，才忘了關「地球」，否則臉書上只有家人可以看見，不過檢察官認為，郭女恐怕不是「忘了」關地球，因為郭女不僅將貼文公開，還標註多名好友，另外也有數名臉友留言，所以不相信郭女是忘了做隱私設定。

另外，郭女雖然有馬賽克，但是看單據的前後文，可以看出許女的名字，因此認為郭女違反個資法，向法院聲請簡易判決。

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