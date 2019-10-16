違法屠宰場「不准罰」？基隆動保所長控遭議員特助威脅

2019-10-16 17:46

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市動物保護防疫所今天在七堵山區查獲違法雞隻屠宰場，所長陳瑞濱卻被議員特助嗆聲不准開罰單，否則會在議會「讓你死」，陳瑞濱說，他已經全程錄音，會請獸醫師依法行政，個人官位榮辱都不重要。被指控的議員則回應，只是去關心絕非關說，只是要求動保所依法處置時，兼顧一下情理法，根本太言過其實。

陳瑞濱說，動保所獸醫師今天帶隊到七堵華新二路，查獲有人在住家後方空地及鐵皮屋違法飼養100多隻雞，現場完全沒有任何防疫措施，並查獲放血架1座、脫毛機1台及燙毛用大鍋爐1組，「超專業，堪稱小型屠宰場。」

動保所表示，該養雞場未設置消毒槽、防鳥圍網等防疫措施，且脫毛機內有剛宰殺殘餘雞毛，廚房有發現雞肉屠體，判定為違法屠宰家禽情形，蘇姓業者辯稱是自己家人要吃才飼養宰殺，仍將依動物傳染病防治條例、畜牧法開罰5萬元，並限期改善。

陳瑞濱氣憤地說，該業者2016年12月才因養雞被罰過，今天又被抓到復養，視法律於無物，「業者還說是自己家人要吃的，這規模我看你家是有50人嗎？這些沒有獸醫師檢查過的雞肉被不知情的消費者買回去，不是害死人嗎？」

更氣人的是，有議員特助來威脅他「不准給我開罰單，不信給我試試看，議員在議會會讓你死。」陳瑞濱說，他不知道這名特助是奉議員指示還是虎假虎威，他會請獸醫師依法行政，個人官位榮辱都不重要，動保所將持續為市民食安把關，不接受不肖議員關說，10月底市議會開議，就請大家看直播，一起把關食安。

被指控的議員澄清說，服務處接獲業者陳情，表明雞都是自己飼養、自己吃，沒有對外販售，也沒養很多，他就叫特助去現場關心，了解到底怎麼回事，到底是宣導還是開單。

議員表示，為求慎重，他也親自打電話給所長，希望動保所依法處理時，可以兼顧一下情理法，多宣導讓業者知道，所長在臉書說的言過其實了，他們並沒有關說，只是去關心，也沒有說要在議會「讓你死」這種話，只是說議員會在議會問清楚來龍去脈。

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