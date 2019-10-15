AI法官機器人寫判決書？司法官學院研討會專家說……

IBM認知法律實務全球共同負責人Shawnna M. Hoffman-Childress（中）、政大法學院教授蘇永欽（右）、達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫（左）討論AI導入司法相關議題。（記者吳政峰攝）

2019-10-15 19:52

〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院15日在院內開「2019年『人工智慧對司法之影響及未來發展』國際研討會」，邀請IBM認知法律實務全球共同負責人Shawnna M. Hoffman-Childress、美國杜克大學教授Jeff Ward、政大法學院教授蘇永欽、達文西個資暨高科技法律事務所所長葉奇鑫等人與談，Shawnna不但預言人工智慧（AI）是第四次工業革命，葉奇鑫更直言台灣可嘗試由AI撰寫簡易判決處刑書。

曾任露天拍賣營運長、eBay交易安全長、檢察官的葉奇鑫認為，AI科技日新月異，透過演算法學習分析數據，已可以自行撰寫文章，甚至還出了史上第一本人工智慧詩集，連標題都是AI自行生成，雖然內容並不成熟，但對於AI歷史已經向前跨一大步，若應用在簡易判決處刑或是內容簡易的判決上，確實有可能。

葉奇鑫指出，只要是被告認罪的簡易案件，透過例稿格式，讓AI分析相關證據，經由大數據資料庫分析量刑，AI就可以司法用語寫出判決書，但遣詞用字及量刑基準最後還是要交還給法官審閱，確認AI寫出來的東西是沒有問題的，才能簽名，換言之，AI只能當作判決輔助，但審判主體與需負責的還是法官。

葉奇鑫表示，美國法院透過AI進行交保、假釋的參考行之有年，現在還進階到量刑參考，算是在這個領域一直向前行的國家，台灣現在才剛起步，可把AI當作決策輔助工具，但仍應謹慎，且司法涉及人權，須落實AI的倫理與透明性。

他強調，AI表面上雖然客觀，但它無法參與整個開庭過程，就算要模擬真人法官，也只能透過多起判決書去蒐集法官心證的形成方式，但問題是，法官並不會鉅細靡遺地把心證寫在判決書上，這部分就成為AI準確度的盲點，目前AI的運用仍多在非訟事件或是合約撰擬。

也因為AI目前仍有極限，葉奇鑫認為以現行的演算方式來說，只能處理簡易案件的書類，若是複雜或頁數極多的案子，AI還是無法應付，最後可能變為不知所云。

對於律師而言，他認為AI除了可以分析出數據，供當事人便於理解，也可彌補律師專業程度的不足，但缺點為遇到法律重大修改，AI又要再花一段時間累積分析案例重新學習；而從犯罪偵查看來，AI辨識圖片的技術精確性已大幅提升，尤其CNN卷積神經網路演算法出現後，錯誤率更降到萬分之2，若應用在人臉辨識上，有利追緝罪犯。

葉奇鑫歸納AI趨勢，未來在司法上的應用會更廣，且大幅減少律師蒐集與分析資料的時間，降低律師成本，不過，在更精確的AI出現前，目前仍無法辨識如：證言可信度、證據重要性等複雜問題，只能運用在變數和複雜度可控制的環境內。

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