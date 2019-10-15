2車國道變換車道猛撞3傷 警：非超跑車禍

2019-10-15 16:17

〔記者李容萍／桃園報導〕國道2號機場聯絡道靠近大竹（往青埔）交流道前，10月3日深夜發生一件車禍，2車疑似高速行駛中變換車道不慎，擦撞後失控，撞擊猛烈，2車分別撞擊內側安全島及外側護欄造成車輛嚴重毀損和3人受傷，近日在網路傳出此路段發生超跑車禍引起討論，國道警方今天上午表示，該起車禍並非超跑車禍。

國道警方表示，國道2號往桃園機場的西向6.5公里、靠近機場系統交流道前方， 10月3日深夜一名56歲林姓男子駕駛自小客車搭載乘客3人，從台北汐止交流道前往桃園機場，行經國道2號該地點，打方向燈變換車道往右側行駛，變換過程中，剛好呂姓男子（31歲）駕駛自小客車也變換車道，兩車變換車道過程，疑似沒注意安全距離、加上車速不減，2車在高速行駛中發生猛烈撞擊。

過程中，林男自小客往內側高速偏移，撞上內側護欄，車頭擦撞護欄後才慢慢往前停靠，林男趕緊下車查看並報警處理，車內乘客王女（47歲）擦挫傷、廖男（34歲）頭部挫傷、頸部拉傷、胸部挫傷；另一車呂姓駕駛失控撞擊右側護欄，車輛嚴重凹陷毀損，扭曲變形，身上多處擦挫傷，幸好駕駛及乘客都繫上安全帶保住性命，駕駛酒測值零，3人送醫無大礙，警方釐清雙方肇事責任依法辦理。

國道警察呼籲駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先看後視照後鏡，再撥打方向燈，並轉頭再確認，不要一打方向燈馬上變換車道，不論前後座乘客均應繫上安全帶，乘車繫上安全帶絕不是為了免於受罰，它在危急時是救命的工具。

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