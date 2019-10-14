父逼口交還控她說謊！ 少女指認胯下黑痣成判罪關鍵

2019-10-14 20:48

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿清在家要念國中的女兒小優為他按摩、打手槍，甚至要女兒到浴室跪地口含其陰莖、為他口交，後來小優揭發此家庭醜聞。阿清否認性侵女兒、還控女兒說謊；小優指父親生殖器旁大腿有顆不大的黑痣；小優胞弟不知父親黑痣之事。台南高分院認定少女若非為父親口交、近距離觀看，很難發現阿清生殖器附近有黑痣，依家暴性侵少女罪判狼父4年6個月徒刑。

判決指出，2016年11月19日晚間，阿清（化名）在雲林縣的住處2樓房間躺在床上，他假藉按摩名義、要14歲女兒小優（化名）為他按摩，先命令小優撫摸其生殖器，小優表明反對意思後，阿清強拉小優的手撫摸其生殖器。

接著，阿清竟萌生性侵女兒的歹念，他要小優先到2樓的浴室、要女兒跪在浴室地上，把自己生殖器放進女兒口裡，要求女兒為他口交，以此對女兒性侵得逞。同年12月初，小優將此事告知學校輔導老師，由老師進行性侵犯罪通報、查辦小優父親。

阿清否認性侵自己女兒、稱女兒指控不實，因女兒上國中後對她管教很嚴格，包括交友、升學問題有很多爭吵，是女兒說謊，因為女兒想要念另所學校，他不同意，可能利用這方式達到離家目的。

小優則證稱，當天父親叫她緊握其陰莖、還變態地要她感覺生殖器有沒有變大、變粗？說早一點噴出白白的東西就可以解脫了，父親在浴室把她的頭抓過去用嘴巴含住他的生殖器、幫他口交，因為父親抓住她的頭，她無法反抗，最後父親並未射精，仍讓她身心嚴重受創。

檢方訊時臨時問是否知悉父親生殖器特徵？小優說，父親生殖器的附近好像有顆痣。檢方聲押阿清開庭時曾勘驗下體、確認阿清生殖器接近左大腿處有1顆黑色痣，特徵與位置和小優描述相符。阿清妻子在檢方訊時也曾說丈夫胯下確有顆痣。小優胞弟說，在家不曾看過父親脫下內褲的樣子，不知道父親那裡有痣。

高分院合議庭審認，阿清腿黑痣位置約與生殖器平行，極靠近生殖器，一般穿短褲、內褲不可能外露，小優不曾與父親洗過澡，阿清在家都會穿內褲，若非小優所言曾遭父親抓頭跪在地上為他口交，實在沒有注意到父親生殖器附近有1顆黑痣的機會，顯示小優指證有憑據，並非杜撰，因此認定阿清性侵罪刑，還可上訴。

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