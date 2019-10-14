議員提案北市禁掛五星旗？ 警界籲立法莫讓警方「執法無據」

2019-10-14 22:11

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來統派團體頻頻上街舉中共五星旗，宣揚一國兩制理念，引人非議。一名台北市議員今天開記者會，提議要提案制定「台北市集會遊行管理自治條例」，禁止懸掛鼓吹戰爭、武力犯台的旗幟；但有警官認為，「依法行政」是警方執法核心價值，若認為統派言行恐危害國家安全，應設法立法禁止，而非一味責怪警方執法不力。

這名議員說，統派團體上街宣揚一國兩制、武力犯台，違法、暴力事件頻傳，嚴重危害國家安全、破壞社會秩序。尤其統促黨本月初到台北車站慶祝中共國慶，再次宣揚武力犯台，逾越憲法言論自由的保障，依公民與政治權利國際公約規定，任何鼓吹戰爭的宣傳，民族、種族或宗教仇恨之主張，都應以法律禁止。

這名議員認為，應提案制定「台北市集會遊行管理自治條例」，要求台北市政府禁止懸掛鼓吹戰爭、武力犯台之旗幟，違者應扣留其旗幟，處10萬元以下罰鍰。

一名警官說，統派團體拿五星旗上街，有不少人會批評警方執法不力，甚至嗆警方「縱容」。但他認為，警察是執法者，秉持行政中立、依法行政，法律未禁止者，警察不得干涉、制止、法辦，這是「法律保留原則」、「信賴保護原則」之精神，是自由民主法治社會普世價值。

尤其法務部曾解釋，持掛五星旗是憲法言論自由保障的範疇，因此現法無處罰規定。若政治人物認為掛五星旗有明顯危害國家安全、社會秩序或公共利益的情況，應立法明令禁止，但不能針對未立法的情況，要求警方「執法無據」，難道台灣是警察國家？

另名警界高階幹部則說，集會遊行法對「非法集會」已有規範，警方遇到非法集會也只能依法執行。針對非法集會，警方若制止太快，有人會罵警方限縮言論自由；制止太慢，也有人罵警方故意放水。

社會各界一味苛責警方，但警方經常處在無法令可合法援用，或已依法執行但成效不如某些團體期待，因此胡亂批評警方執法。若法律「因人而異」甚至雙重標準，長久來看並非解決之道，也非法治國家之福。

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