苗市聯大路車禍頻傳 警方測速大執法

2019-10-14 13:59

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市聯大路彎道多、坡度陡，車禍頻傳，今年已造成2死意外，苗栗縣政府已向中央爭取經費改善，惟車速過快也是車禍發生原因之一，苗縣府請警方加強超速取締，苗栗警分局今天中午派員執法，惟學生經過測速點時，均減速慢行，違規者不多。

苗栗市聯大路主要連接聯大的八甲、二坪二個校區，全長2.6公里，聯大約有4千多名學生在八甲新校區上課，其中2500人騎機車，車流量相當大，由於彎道多、坡度陡等因素，時速限制40公里，2010年通車以來，車禍頻傳至近5年發生120學生車禍傷亡事故，今年已造成2死憾事。

經聯大向苗栗縣政府陳情進行道路設計規劃改善，苗縣府也獲公路總局300萬元經費補助，完成評估作業，於9月中旬提案中央核定中。

苗縣府日前邀相關單位會勘，但因改善工程初估需2.5億元，尚待中央核定，而短期改善部分，決議由苗縣府工務處先就沿路夜間照明不足加以改善，並增設警示標誌提醒，校方也加強宣導減速慢行並遵守交通規則。

苗栗警分局也在沿途設立限速40及前有測速的警示標誌，今天中午12點起編排警力進行違規超速照相，但學生路經見到警車停在路旁，心裡有譜，路過測速點時，都減速慢行，達到遏阻效果；警方說，將不定期、不定時前往測速照相。機車違規超速1200元起、汽車則是1600元起。

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