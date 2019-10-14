高雄1500公斤毒品走私案 爆1000萬元買通保警牽線闖關

2019-10-14 13:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲從越南運輸1500公斤安毒及K他命，今天偵查終結，涉案的保三總隊吳姓員警，檢方查出主嫌林夏舟以1000萬元買通他協助牽線闖關，吳長期任職保三總隊，對於海關審核、抽驗流程相當熟稔，他雖在案發後隨即請辭，檢方認為其職司安檢任務，竟與毒梟勾結，查獲後一再飾詞狡辯，毫無悔意建請從重量刑。

檢警與海關今年1月底先於高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現裡面夾藏，安非他命有500公斤、K他命1000公斤，為國內治安單位查獲境外毒品走私的最大量，3月14日逮捕主嫌林夏舟。

檢察官偵查發現，該販毒集團分工精細，係於國外以貨櫃夾藏毒品方式運輸至國內，本批毒品先於國外由該販毒集團成員藏放於木材合板中，再予以分裝至二貨櫃。

該販毒集團為免貨櫃遭海關查驗，主嫌林夏舟透過管道認任職保三總隊的吳姓員警，並允諾，事成之後願意 給付1000萬。吳則建議可冒用海關績優廠商名義進口貨櫃，避免遭海關開櫃查驗，未料全案已遭專案小組所掌握。

經專案小組成員會同海關予以開櫃查驗，當場查獲藏放在合板內之大量毒品。該販毒集團見事跡敗露，遂放棄領取貨櫃並逃逸，經專案小組全力追緝，循線陸續拘提涉案人到案。

被告林夏舟、 吳姓員警與陳姓報案業者，被依毒品危害防制條例，林、吳另涉貪污治罪條例、偽造 文書 等罪，均一併提起公訴。

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