躲寒流住廢眷村吃官司 街友獲判無罪很窩心

2019-10-14 07:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓街友等3人，寒流來襲躲在海軍陸戰隊廢棄眷村，被檢方依妨害自由罪起訴，高雄高分院調查眷村沒有人居住，也未設置辦公等空間，認定未侵犯住戶安寧權，維持無罪判決定讞。

檢方指出，陳姓被告明知高雄市左營區合群新新村，自2017年6月9日起，已由原眷戶畢男點交收歸國有，而由海軍陸戰隊指揮部軍眷服務組管理，指揮部並在建物大門及側門張貼公告且上鎖。

陳卻於隔年2月上旬某日，因見該建物無人居住，未經管理人員同意，涉嫌擅自侵入居住；另被告徐男、于男則皆為被告陳友人，也未經管理人員允許，前往探訪陳男時，被指揮部巡管人員查獲送辦。

陳男辯稱，不是故意要侵入該建物，當時因為寒流來了，要找地方住，他有打電話給畢說要借住，也有向轄區員警報告，不得已才進去；另徐男、于男則均指稱，只是去送食物給陳吃，並沒有看到建物大門上有張貼公告或上鎖，3人均否認犯行。

橋頭地院判決陳等人無罪後，檢方不服上訴，高雄高分院調查，該建物內部及緊鄰的處所當中，沒有設置供所屬人員在內居住或停留辦公、駐守的空間，僅有派人在合群新村內行走式巡邏，被告陳等人未經管理人員同意進入，雖違反公告內容，但並未造成住戶安寧權遭侵擾，認定罪證不足，駁回檢方上訴。

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