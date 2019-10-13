16歲小女友嘗禁果懷孕 求法官不要關未婚夫！

2019-10-13 13:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕是真愛！新竹縣20歲曾姓男子與16歲小女友小雲（化名）初嚐禁果，沒想到小雲肚子卻一天天大了起來，父親怒告曾男性侵女兒，新竹地院審理後發現案發後曾男照顧小雲生活起居無微不至，小雲甚至求法官不要關未婚夫，會等他出獄後立即訂婚，法官最後輕判徒刑2月，讓2人有機會攜手前程。

判決書指出，20歲的曾男與剛滿16歲的小雲是男女朋友關係，去年清明節小雲在曾男住處初嚐禁果，事後肚子一天天大了起來，小雲父親發現後，怒告曾男性侵。

在便利超商當店員的曾男到案後，坦承不諱，並說會負責到底，法官審酌他明知小雲尚屬年幼，正值身心與人格發展重要階段，對於兩性關係仍屬懵懂狀態，性自主能力與判斷能力均未臻成熟，竟未能克制自身情慾而發生關係，對於小雲身心造成負面影響。

然而，法官念及曾男案發時才20歲，正值渴望感情寄託，且為血氣方剛之齡，思慮未臻周詳，手段並非至惡，而案發後到入監前已與小雲同住，並與懷孕的小雲論及婚嫁。

小雲母親與小雲到庭，均表示不願對曾男提起告訴，小雲甚至說會等曾男出監後，2人將會訂婚。

此外，小雲懇求法官給曾男緩刑，但因法官調查後認為曾男不符合緩刑要件，因此最後全案依對於14歲以上未滿16歲女子性交罪判刑2月。

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