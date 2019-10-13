拍拖交友業務員侵占會員費用 判刑4月

2019-10-13 12:15

〔記者王定傳／新北報導〕紀姓男子去年砸了10萬餘元，購買拍拖交友所提供的「6方案20個月」交友服務，不料，卻遭拍拖公司洪姓女業務侵占2萬餘元款項，拍拖公司發現後提出告訴，洪女認罪，新北地院審理後依業務侵占罪，判她4個月徒刑，可上訴。

檢警調查，洪女是新加坡商拍拖有限公司台灣分公司的女業務，負責接洽客戶、推薦並銷售方案、填寫會員契約書暨附件、代收會員繳交款項等業務。

去年5月16日，她代理拍拖公司，與紀男簽立Paktor Premium會員契約書，代表紀男花10萬餘元，購買拍拖公司所提供的「6方案20個月」交友服務，並約定以刷卡8萬、尾款2萬方式，把款項匯入洪女的帳戶內，用以支付商品費用。

不料，洪女竟把會員契約書及附件表格中的「6方案20個月刷卡109780」塗改金額為「6方案20個月刷卡80000」，刪除「尾款29780匯款」，代表紀男只有花8萬元購買方案，而非10萬餘元，等紀男把尾款2萬餘元匯入後，逕自將款項「暗槓」，拍拖公司事後提告。

法官認為，洪女竟未能謹守職務分際，貪圖私利，以變造會員契約書記載內容方式，侵占會員繳交的款項，所為顯然違背基本誠信及職業道德，甚為不該，兼衡她犯後坦承犯行，且已將款項全數返還拍拖公司，犯後態度尚可，判刑4月。

Paktor Premium網站。（取自Paktor Premium官網）

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