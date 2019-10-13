想來台工作偽造年齡變老6歲…被逮到竟不起訴

2019-10-13 10:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕印尼籍瓦姓女子1993年出生，2011年時未滿18歲卻想來台灣工作，只好透過管道謊報自己是出生1987年出生，取得護照後，於2年後成功來台工作。移民署官員調閱資料發現異狀，循線追查，將瓦女揪出，並依偽造文書等罪將她函送法辦。基隆地檢署偵訊後認為，瓦女只是虛報年齡，並未冒用他人身分，偽造文書部分，罪證不足予以不起訴處分。

移民署基隆市專勤隊調查，瓦姓女子出生日期為1993年6月，她在2011年3月想要來台工作，卻未滿18歲，只好透過印尼勞工仲介，取得出生年為1987年的印尼護照。2013年更取得我國簽證，來台擔任製造業技工，並申請居留。

瓦女來台3年後，與我國男子相戀結婚，在印尼登記時，被我國駐印尼代表處發現出生日期不對，轉請移民署查證，案件因而曝光，偵訊後依偽造特種文書、使公務員登載不實及違反入出國及移民法等罪，函送法辦。

檢察官偵訊時，瓦女承認犯行，當時就是為了到我國工作，才會陸續拿該護照申請工作簽證、居留證。

檢察官調查後認為，瓦女雖然謊報年齡，但證件上的照片、姓名均為本人，並無假冒他人身分的情形，難構成偽造文書等要件，而她入境時並未冒用他人姓名或名義，僅涉及違反年齡限制，對於申請從事相關工作時，勞動部是否核發工作許可證問題，與移民署查驗人員是否許可外國人入境，要無相涉；認定瓦女罪證不足，予以不起訴處分。

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