試乘車「自動駕駛」從賣場消失？警憑一坨檳榔渣追出真相

2019-10-12 22:58

〔記者吳政峰／台北報導〕一輛試乘車去年底從新北市一間汽車賣場憑空消失，3天後出現在樹林區，車上空無一人，猶如幽靈車，經鑑識人員採證，在副駕駛座擷取到一小坨檳榔渣，送驗檢出楊姓慣竊的DNA，但楊男矢口否認，還質疑檢驗結果遭到變造，新北地院審理打臉其辯詞，日前依竊盜罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

去年12月間，汽車賣場林姓負責人上班赫見試乘車消失，報案3天後，員警巡邏在樹林發現該車，立刻通知鑑識人員到場採證，車上空空如也，毫無線索，但警方不信汽車會自動駕駛，在地毯式搜查下，終於在副駕駛座的腳踏墊上找到一小坨檳榔渣，如獲至寶，趕緊封存送驗。

報告顯示DNA屬於楊男所有，楊男有6件竊盜及1件毒品前科，入監多年，前年才刑滿出獄，警方認為他涉偷試乘車，通知到案說明，但他否認偷車，稱從未接觸過該車，車上的檳榔渣並非他所有，質疑報告造假，惟警方不採信，仍依竊盜罪送辦。

新北地院調閱林姓失主的筆錄，林男表示該車為試乘車，平時供有意購車的客戶試駕，部分客戶開回來並不會清理車上雜物，因此不知道檳榔渣是誰所有，但他對楊男沒印象，不曾把車子交給楊男試乘，直到法院才第一次看到這個人。

新北地院指出，林男既然不曾把車子借給楊男試駕，車上就不應該出現有楊男DNA的檳榔渣，依照經驗法則推論，楊男應是先竊得該車，才把檳榔渣留在車內，否則無從想像檳榔渣是透過哪種方式出現。

至於楊質疑稱報告造假，新北地院則說，楊男未具體指出哪個部分或是採證方式造假，且也沒有證據顯示報告何處違反法定程序或偽造，因而認定報告具證據能力。

新北地院指出，楊男甫出獄又偷車，屬於累犯，態度又不佳，應加重刑期，考量車輛已發還被害人，判刑6月

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