紅燈右轉拒檢落跑吃5紅單 騎士上訴被打槍

2019-10-12 16:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市莊姓機車騎士紅燈右轉，警方上前喊「哈囉」攔檢，但莊男加速離去，連闖紅燈、變換車道未打方向燈，還涉及危險駕駛，鼓山分局員警尾隨錄影，開出5張紅單逕行舉發，開罰2萬4700元，莊男以警政署規定「警察如無必要不得追車」，警方卻執意追攔有違比例原則，提出行政訴訟被駁回。

警方指出，莊男去年10月間騎車行經美術館路和中華一路口時紅燈右轉，剛好被巡邏警網撞見，警方駛近莊男後方喊「哈囉」，鳴按2次喇叭示意，莊男未停車受檢，加速駛離，警方尾隨顧及安全，錄下影像，讓莊男離去，再開單寄出5張紅單逕行舉發。

據了解，莊男不服警方一口氣開罰5張紅單，向市府交通局提出訴願，轉由警方再檢視稽查過程，認定不違返程序正義與行政規定，駁回莊男的撤單申訴；莊男仍不服，再向高雄高等行政法院提起訴訟，主張警政署規定「警察實施臨檢應遵守比例原則，如無必要，不得追車」，但警方卻執意追車，請求撤銷罰單另行適當處置。

警方則主張，警政署函文僅是內規，依法行政開罰並無不當，更無不法或違規，依當時情況自後錄下莊男違規紀錄，再逕行舉發開罰5張罰單，並無不當或違失。法官審理認為，員警依當時狀況決定追車，並無濫用執法，也未違反比例原則，況且莊男只需停車受檢，就不會被開出5張交通罰單，而非要求員警不得追車，警方執法無不當理由，駁回莊男的訴訟官司定讞。

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