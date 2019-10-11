租屋處開毒趴 昔日「天后御用造型師」栽了

2019-10-11 23:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕演藝圈天后級藝人昔日御用造型師、綽號「小四老師」的吳姓男子，今年5月被查獲與友人在租屋處開毒趴，吳男坦承施用安非他命，新北地檢署日前依涉犯毒品危害防制條例將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

新北市永和警分局接獲線報，位於板橋區一處的公寓，疑似時常開毒趴，經過長期蒐證，5月23日晚間7時許，持搜索票前往查緝，當時吳男的友人正準備前往開趴，警方趁隙堵人，並持搜索票進入屋內，要求開門後發現吳男衣衫不整相當慌張，並在房間衣櫃內搜扣得淨重0.4357公克的安非他命一包，及搖頭丸、大麻等毒品，檢方24日訊後諭令吳以2萬元交保。

51歲吳男到案後坦承，曾有毒品前科，吸毒用於放鬆、助興，房內多樣毒品僅有安非他命為他所有，其餘皆是室友持有。

因吳男尿液檢體驗出安非他命反應，加上對吸毒犯行坦言不諱，檢方依毒品危害防制條例施用二級毒品罪嫌將他起訴。

據查，吳男曾在亞洲星光大道擔任造型師，也是金鐘、金馬的主持人造型師，另也曾擔任舒淇、孫燕姿、陶晶瑩、侯佩岑等天后級演藝明星的造型師，與演藝圈內多位明星都相當友好，近年較少出現在螢光幕前。

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