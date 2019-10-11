不是拍電影！台灣船長千浬外中風命危 海巡艦馳騁4天成功救援

2019-10-11 18:22

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣漁船「華偉707」號月初出海前往鵝鑾鼻東南方約千浬處捕魚，林姓船長疑似中風，導致半身失去知覺命危，當時正執行台菲海域護漁勤務的「南投艦」獲報後趕赴救援，冒著惡劣海象，在海上馳騁4天、航行超過千浬，昨日成功將船長接駁並後送至吊掛點，由國防部派遣黑鷹直昇機送醫。

海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊副隊長陳源欽說，6日上午接獲通報，我國籍漁船「華偉707」號，林姓船長疑似中風，導致半身失去知覺，性命堪憂，評估須即刻就醫，但當時漁船位在鵝鑾鼻東南方約1125浬處，隨即派遣「南投艦」趕赴救援。

他說，因「華」船遠在千浬，南投艦必須精算油料，並以最大安全速度前往，當時海象惡劣，風力5-6陣風9級，浪高3至4公尺，在馳騁2天後，8日下午4時與「華」船在鵝鑾鼻東南方562浬處會合，並將船長接駁至艦上。

陳源欽說，南投艦隨後再航行至指定海域進行吊掛作業，並於昨日上午10時，在距鵝鑾鼻東南方91浬處與黑鷹直升機會合，但在吊掛過程中因風浪強大，一度造成船長隨身行李被強風吹落海面，所幸海巡人員即時打撈，透過台東海巡隊轉交家屬，順利完成千浬海上救援任務。

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