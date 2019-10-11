桌遊店生意差轉型 改成德州撲克賭場被警抄掉

2019-10-11 15:27

〔記者陳薏云／新北報導〕假餐廳真賭場！板橋警分局今天凌晨在板橋區文化路上查獲一家「桌遊美食餐廳」擺設德州樸克桌檯供客人賭博，警方前往查緝10名賭客及現場負責人共11人，許姓老闆表示，桌遊店生意差，才會引進撲克桌，只是提供場地讓大家來玩，籌碼也是用來兌換餐點，但警方認為許男說詞模糊，訊後依營利賭博及賭博罪送辦。

據了解，37歲的許姓男子兩年前開設美食桌遊餐廳，原本店內僅有桌遊跟飛鏢遊戲，但為吸引更多顧客上門，他於去年4月突發奇想搬來一張德州樸克桌檯，提供讓上門的顧客把玩聚賭，新台幣150元可兌換1000點的籌碼，許男更曾私下向顧客表示，「牌桌上不要出現現金，輸贏你們自己處理。」

板橋警方今天凌晨獲報前往臨檢，發現店內聚集約10名賭客正在把玩德州樸克，桌面更有兌換好準備用來賭博籌碼，員警查扣賭博用的撲克牌2副、莊位1個、籌碼18810點及賭資3450元，清查身分後將所有賭客及現場負責人帶回偵辦。

許男供稱僅以籌碼抵餐點及飲料，並沒有做現金兌換的服務，但許男說詞前後模糊，警方調查後發現實際上仍能比照現金兌換物品，與一般供人暫時娛樂還是有別。於是將許姓賭場負責人及賭客共11人帶回警局偵辦，詢後依照營利賭博及賭博等罪移送。

板橋警分局表示，近年來這些德州樸克賭場隱藏在主題餐廳內，掛羊頭賣狗肉，有些更對外召募會員到店內舉辦「德州樸克大賽」，實際則暗中與賭客對賭，輸贏除了能在現場兌換現金，還能利用帳戶匯款，躲避警方查緝，板橋警方也呼籲業者，不要心存僥倖，新北市警局嚴厲執行「賭場零容忍」政策，誓言「來一場抓一場」，千萬別以身試法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法